YTÜ’den 16 öğrenci hakkında ‘Çam ağacı süsledi’ şikâyeti

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Davutpaşa Kampüsü’nde öğrencilerin yıllardır yılbaşı döneminde yaptığı çam ağacı süsleme etkinliği bu yıl yargıya taşındı. YTÜ Rektörlüğü, kampüsteki ladin ağacına zarar verildiği iddiasıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak 16 öğrenci hakkında “kamu malına zarar verme” iddiasıyla şikâyetçi olduğu öğrenildi.

Üniversite yönetiminin savcılığa gönderdiği dilekçede, öğrencilerin kampüste bulunan ağacı süslediği, etkinlik sırasında ağacın dallarında kırılmalar meydana geldiği ve ağacın zarar gördüğü öne sürüldü.

Dilekçede ayrıca ağaca asıldığı belirtilen bir figür hakkında “Şeyh Sait isyanındaki idamı sembolize ettiği görülmüş olup, bu durum ağacın fiziki bütünlüğüne ek yük ve zarar oluşturmuştur” ifadeleri yer aldı.

Şeyh Sait, Cumhuriyetin ilk yıllarında laik Cumhuriyet düzenine karşı başlatılan 1925 tarihli gerici isyanın başını çeken isim olarak biliniyor.