Yük treni ile kamyonet çarpıştı, kamyonet ikiye bölündü
Manisa’nın Salihli ilçesinde yük treni ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Çukuroba Mahallesi Kabazlı yolu Yenipazar hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yenipazar Mahallesi istikametinden Salihli istikametine gitmekte olan Murat Yavuz (34) idaresindeki 80 EM 761 plakalı kamyonet ile Salihli istikametinden Alaşehir istikametine gitmekte olan makinist İsmail Uçar idaresindeki 34007 sefer sayılı yük treni Yenipazar hemzemin geçitte çarpıştı.
Kaza sonucu kamyonet ikiye ayrılırken, sürücü Yavuz yaralandı.
Yavuz, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Polis, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.
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