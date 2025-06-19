Yukarı Şehir Kooperatif Evleri davasında, AKP'li müteahhit Şükrü İşitmen hakkında kırmızı bülten talebi

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'ın Besni İlçesi 15 Temmuz Şehitler Mahallesi'nde bulunan Yukarı Şehir Kooperatif Evleri B blokun tamamı, D blokun ise yarısı yıkıldı. Enkaz yığınına dönen binalarda 80 kişi yaşamını yitirdi ve 1 kişi de yaralandı. Besni Cumhuriyet Başsavcılığı, eski AKP'li Besni İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olan müteahhit Şükrü İşitmen ve diğer 14 sanık hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açtı.

Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 22 Ekim 2024'te görülen duruşmada müteahhit İşitmen'in yeniden tutuklanmasına karar verilmişti. ANKA Haber Ajansı, sanık Şükrü İşitmen'in kayıplara karıştığını gündeme getirmişti. Sanık Şükrü İşitmen hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

MAĞDUR AİLELERDEN KIRMIZI BÜLTEN TALEBİ

Yukarı Şehir Kooperatif Evleri davasının üçüncü duruşmasına, depremde yakınlarını kaybeden aileler ile taraf avukatları katıldı. Binada öğretmen kızını ve 8 yaşındaki torununu kaybeden emekli öğretmen Davut Güler, önceki beyanlarını tekrar ederek şunları söyledi:

"Bu dava açıldı ancak sanık Şükrü İşitmen tahliye edildi ve ardından kaçtı. 80 kişi hayatını kaybetti ama o şu an ortada yok. Torunumu kendi ellerimle enkazdan çıkardım. Bina adeta kum yığını gibiydi. Sanığın İngiltere'de olduğunu düşünüyorum. Hakkında kırmızı bülten çıkarılmasını talep ediyorum."

"KATİLİN BU ŞEKİLDE GEZMESİNİ İSTEMİYORUM''

Binada eşi ve üç çocuğunu kaybeden, kendisi ise enkazdan akrabaları tarafından çıkarılan Hatice Elçi, şikayetinin devam ettiğini belirterek, "Katilin bu şekilde serbest gezmesini istemiyorum. Sanık Şükrü'nün tutuklanmasını istiyorum" dedi.

Binada hamile eşi öğretmen Zeliha Özer'i kaybeden ve enkazdan çevredekilerin yardımıyla yaklaşık 9 saat sonra çıkarılan öğretmen Abdulvahap Özer, "Sanık Şükrü İşitmen'in yurt dışına kaçtığını düşünüyoruz. Eşimi ve doğmamış çocuğumu kaybettim. Hayatım, psikolojim altüst oldu. Bu kişinin yakalanarak adalete teslim edilmesini istiyorum. Hakkında kırmızı bülten çıkarılmasını talep ediyorum" diye konuştu.

İKİ DURUŞMADA FARKLI SAVUNMALAR

Müşteki avukatları, sanıkların tutuklu yargılanması gerektiğine dikkat çekti.

Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 83 kişinin hayatını kaybettiği Üzümkent Sitesi davasında da yargılanan sanık Şükrü İşitmen'in avukatları, 29 Mayıs'ta Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, "Müvekkil Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosyadan tutuklandığı için işbu dava dosyasında verilen adli kontrol tedbirlerini yerine getirmemektedir. Bu sebeple müvekkilin tutuklanmasına yönelik taleplerin reddine karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.

Aynı avukatlar, Yukarı Şehir Kooperatif Evleri davasında ise müvekkilleri hakkında verilen yakalama kararının kaldırılmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanık Şükrü İşitmen hakkında çıkarılan yakalama kararının devamına ve infazının beklenmesine, ayrıca eksik hususların giderilmesine karar verilmesini talep etti.

SANIK İŞİTMEN İÇİN HUDUTLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE MÜZEKKERE YAZILACAK

Mahkeme heyeti, sanık Şükrü İşitmen hakkında çıkarılan yakalama kararının devamına ve infazının beklenmesine hükmetti. Ayrıca Hudutlar Genel Müdürlüğü'ne müzekkere yazılarak sanığın yurt dışı giriş-çıkış kayıtlarının istenmesine karar verildi. Bu aşamada, kırmızı bültenle aranmasına ilişkin talepler ise reddedildi.

Heyet, dosyanın Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'ne gönderilerek, taraf itirazları da dikkate alınmak suretiyle her bir sanığın kusur durumunu ortaya koyan yeni bir bilirkişi raporu hazırlanmasını kararlaştırdı. Yeni rapor ile önceki rapor arasında çelişki olması halinde bunun nedenlerinin de açıklanması istendi. Hayatını kaybedenlerin sayısı dikkate alınarak rapora öncelik verilmesi talep edildi.

Bir sonraki duruşma 23 Ekim'de görülecek.