Yüksek elektrik faturası nedeniyle bakkallar buzdolaplarını iade ediyor: "Dondurma satmama kararı alındı"

18 Ocak 2022 Salı, 18:28

Elektrikte kademeli sisteme geçilmesinin ardından gelen yüksek faturalar nedeniyle bakkallar ve tekel bayileri buzdolaplarını iade etmeye başladı.

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, elektriğe yüzde 127 zam geldiğini ve birçok işletmenin zor duruma düştüğünü belirterek, “Bizlerin dükkanlarında birçok soğutucu dolap bulunuyor. Bizler bunları karşılayamaz duruma geldik. Zaten yüksek oranda elektrik faturası geliyordu, bu katlanarak gelecek. Bugün en kötü bir bakkala, tekel bayisine gelecek elektrik faturasının 5-6 bin liranın üzerinde olacağını görüyoruz. Şu an gelmeye başladı. Geçen ay 2 bin, 2 bin 500 lira gelen elektrik faturaları 4 bin 700, 5 bin lira şeklinde geldi. Bizlerin bunları kaldıracak gücü yok” diye konuştu.

“ŞU AN 5-6 BİN LİRA GELİYORSA, YAZIN BUNU DÜŞÜNEMİYORUZ”

Aybaş, dondurma dolaplarının yüksek elektrik sarfiyatına neden olduğunu aktararak, şunları söyledi: