Yüksek elektrik faturası nedeniyle bakkallar buzdolaplarını iade ediyor: "Dondurma satmama kararı alındı"
Bakkallar ve tekel bayileri elektrikte kademeli faturalı sistem nedeniyle gelen zamlar üzerine dükkanlarındaki buzdolaplarını firmalara iade etmeye başladı. Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, “Biz de bu durumda Türkiye genelinde bakkallar ve bayiler olmak üzere dondurma satmama kararı aldık. Bu tüketiciyi cezalandırmak için değil, tepkidir. Gerçekten de bu maliyetleri kaldıracak gücümüz yok. Şu an 5-6 bin lira geliyorsa, yazın bunu düşünemiyoruz. Yazın daha da yüksek oranda gelecektir” dedi.
Elektrikte kademeli sisteme geçilmesinin ardından gelen yüksek faturalar nedeniyle bakkallar ve tekel bayileri buzdolaplarını iade etmeye başladı.
Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, elektriğe yüzde 127 zam geldiğini ve birçok işletmenin zor duruma düştüğünü belirterek, “Bizlerin dükkanlarında birçok soğutucu dolap bulunuyor. Bizler bunları karşılayamaz duruma geldik. Zaten yüksek oranda elektrik faturası geliyordu, bu katlanarak gelecek. Bugün en kötü bir bakkala, tekel bayisine gelecek elektrik faturasının 5-6 bin liranın üzerinde olacağını görüyoruz. Şu an gelmeye başladı. Geçen ay 2 bin, 2 bin 500 lira gelen elektrik faturaları 4 bin 700, 5 bin lira şeklinde geldi. Bizlerin bunları kaldıracak gücü yok” diye konuştu.
“ŞU AN 5-6 BİN LİRA GELİYORSA, YAZIN BUNU DÜŞÜNEMİYORUZ”
Aybaş, dondurma dolaplarının yüksek elektrik sarfiyatına neden olduğunu aktararak, şunları söyledi:
- (Buzdolaplarını veren) Bizlere eskiden bu firmalar ürün ve hibe desteğiyle yardımcı oluyorlardı. Ama şimdi maalesef bunları kaldırdılar. Yüzde 10-12 iskonto ile bu ürünleri vermek istiyorlar. Bir de yükselen zamlardan dolayı bu ürünlerin satılacak hali kalmadı. Biz de bu durumda Türkiye genelinde bakkallar ve bayiler olmak üzere dondurma satmama kararı aldık. Bu tüketiciyi cezalandırmak için değil, tepkidir. Gerçekten de bu maliyetleri kaldıracak gücümüz yok. Şu an 5-6 bin lira geliyorsa, yazın bunu düşünemiyoruz. Yazın daha da yüksek oranda gelecektir. Bizler bir nevi elektriğe çalışacağız. Zamların geri çekilmesini istiyoruz.
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