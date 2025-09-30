Yüksek Seçim Kurulu’nun kararının arkasında durması yeni hukuksuzluğun önüne geçti: Mazbatayı geri aldı!

Mahkeme kararıyla görevden alınan ve geçen hafta yapılan olağanüstü kongrede yeniden seçilen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, dün mazbatasını aldı. Çelik, öğleden sonra mazbatanın verileceği Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’nun yer aldığı Sarıyer Kaymakamlığı binasına gelirken bina girişinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer ile birlikte yurttaşlar tarafından alkış ve sloganlarla karşılandı. Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu, Yüksek Seçim Kurulu’ndan (YSK) geleneklerde olmayan şekilde Özgür Çelik’in mazbatası için görüşünü sordu. YSK, “kısa kararında” Çelik’in mazbatasının 26 Eylül’de kesinleştiğini anımsatarak verilmesini istedi. YSK adına imza yetkisine sahip ismin, mazbatanın verildiği Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’nda değil Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde olması üzerine mazbatanın Çağlayan’a götürülmesi ve ıslak imza işleminin ardından tekrar Sarıyer’e getirilmesiyle Çelik’in mazbatayı alması planlanandan yaklaşık bir buçuk saat geç yapıldı.

Mazbatayı aldıktan sonra açıklamalarda bulunan Çelik, 2023’teki CHP İstanbul il kongresinin mahkeme kararıyla iptal edilmesinin ardından il yönetiminin görevden uzaklaştırılması ve aralarında Gürsel Tekin’in de bulunduğu bir kayyum heyeti atanmasına tepki gösterdi.

EKONOMİYE DARBE

Çelik, “2 Eylül günü alınan karar hem borsada çok ciddi dalgalanmalara sebep oldu hem de Türkiye ekonomisine çok ağır bedelleri oldu” dedi.

CHP’nin Sarıyer’deki il başkanlığı binası Tekin’in kayyum atanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çalışma ofisi olarak belirlenmiş, mevcut il başkanlığı binası da CHP’nin Bahçelievler’deki ilçe başkanlığı binası olmuştu. Çelik, il başkanlığı binasının yeni adresinin neresi olacağına yönelik “Karar tamamen genel başkanımızın ve partimizin MYK’sinin kararına bağlıdır. Biz de zaman içerisinde genel merkezimizin alacağı kararları uyguluyor olacağız” dedi.

Gürsel Tekin’in yargı kararıyla görevine devam edeceğine yönelik açıklamasına yönelik de konuşan Çelik, “Ben beş bin polisle kapıya dayanıldığı günde de makam odasında görevimin başındaydım. Şu anda da görevimin başındayım. Dolayısıyla ben örgüt iradesiyle seçilmiş bir il başkanıyım. Siyasallaşmış yargının mahkeme kararlarına yönelik konuşma yapanlara benim söyleyecek bir sözüm yok” ifadelerini kullandı.