Yüksek sesle müzik açan sürücülerin araçlarına balkondan hortumla su sıktı
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir kişi, modifiye araç tutkunlarının gece yarısı yüksek sesle müzik dinleyip sokakta tur atmasına tepki olarak, balkonundan hortumla araçların üzerine su sıktı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bursa’da bir sitede oturan kişi, gece yarısı yüksek sesle müzik dinleyip, gezen sürücülerin araçlarına balkondan hortumla su sıktı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.
Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi Gülvardar Sokak’ta modifiye araç tutkunları, her hafta sonu olduğu gibi, dün gece de yüksek sesle müzik dinleyip, abart egzozla tur attı.
Bu durumdan rahatsız olan bir kişi, oturduğu sitedeki dairesinin balkonundan araçların üzerine hortumla su sıkarak tepki gösterdi. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sürücüler tepkiye rağmen araçlarıyla sokakta gezmeye devam etti.
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