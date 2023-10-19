Yüksek sesli müzik dinleyen araçlara ceza yağdı

Balıkesir’de trafik ekipleri 19.00’dan sonra çevreyi rahatsız edecek şekilde yüksek seste müzik dinleyen 13 araç sürücüsü ve 38 tescil plakası olmak üzere toplam 22 bin lira idari para cezası uygulandı.

İHA
Yayınlanma: 19.10.2023 - 09:46
Yüksek sesli müzik dinleyen araçlara ceza yağdı
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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, çevreyi rahatsız edecek şekilde yüksek seste müzik dinleyen sürücülere ceza yağdırdı.

13 araç sürücüsüne ve 38 tescil plakasına olmak üzere toplam 51 araç ve sürücüsüne 22 bin 236 lira idari para cezası uygulandı.


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