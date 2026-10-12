Yüksek Yerilim Hattı - 12 Ekim 2026

“Nabza göre SERVET” veriyor, Şahsım ekonomisi…
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İzmir’in dağlarında rotalar şaşar,
Başkan dümeni kırar, AKP’ye kaçar…
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İzmir, İstanbul falan… Böyle olmuyor beyler! Büyük düşünün! Mesela Paris, Londra ve Berlin belediye başkanlarını niçin AKP’ye transfer etmiyorsunuz? 😄
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Bir Anadolu Masalı:
Tek Adam ve Kırk Fonemiler…
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Yeni doğan çocuklara isim önerileri:
Fonda
Foncagül
Fonrullah 😄
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Fon vurgunu cenneti Türkiye’de, sosyal güvencesiz 8 milyon insan cehennem hayatı yaşıyor.
SOYsal Yardım Cumhuriyeti…
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İşte dahiyane önerim:
AKP’nin başına Kılıçdaroğlu ve ekibi geçsin; partiyi yolsuzluklardan, fon vurgunlarından ve her türlü kirlenmeden ARINDIRSIN. AK Parti, “aklama partisi” olmaktan çıkıp “aklanan parti” olsun!
Hem Cumhurbaşkanımız da biraz kafa dinlesin. :)
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Muhalefet, iktidarın tarım politikalarını eleştirerek haksızlık yapıyor: “Arpalık”ta dünya şampiyonuyuz!
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İktidarın stratejisi: Peş peşe peşkeş!
Leş kargaları üşüşmüş, vatan bunlara leş. :(
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“Devletin malı deniz, yemeyen domuz” diyen bir ulusun; domuz etine haram diye el sürmeyen, “5 vakit fonunda, her vakit yolsuzluğunda” yaşayan evlatlarıyız…
Helal bize! :)
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SPK: Soygunu, Peşkeşi Kurcalamam!
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Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden adaylık sorusuna “Kazık çakacak hâlimiz yok” diye yanıt verdi.
Siz koltuğa yapıştığınız için bugüne kadar bütün kazıkları AKP iktidarı vatandaşa çaktı zaten! :(
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Özel-İmamoğlu ikilisinin büyük keşfi Botoksçu Cemil, fon vurgunuyla yüzü hasar gören AKP’ye yüzsüzlük estetiği yaptırmak için transfer edilmiş. Doğru mu?
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“Devrim adamı” siyasetçileri mumla aratan “devrin adamı” politikacılara benden bir şarkı PARAdisi:
Bir ihtimal daha var,
O da AKP’ye geçmek mi dersin?
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Halkın “seçtiği” başka partili belediye başkanlarından AKP’ye geçmek isteyenlerin hepsine AKP onay vermiyor, o da “seçiyor”.
Gayet demokratik, “seçimle” geçiliyor AKP’ye :)