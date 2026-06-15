Yüksek Yerilim Hattı - 15 Haziran 2026

Başkasının değirmenine taşınan suyla arınılamaz.

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Dedelerin (ve ebelerin) koltuk sevdası, torunların geleceğine göz göre göre dikilen mezar taşıdır.

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Koltuk derdin yok, tamam. Ama onun “koltuk değneği” derdi var…

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Feci takım tutuyoruz.

Acayip parti tutuyoruz.

Müthiş taraf tutuyoruz.

Yine de tutunamıyoruz!

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- Herkes bu hızla istifa eder ve Kemal Kılıçdaroğlu CHP’de tek başına kalırsa ne olur?

- En sonunda Kılıçdaroğlu da “tek adam” olur. 🙂

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Elinizi korkak alıştırmayın, seçmenleri de ihraç edin! Onların yerine de siz oy kullanırsınız :)

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Türkiye dış borçta dünya 5’incisi:

Yurtta batış, dünyada batış…

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Hiçbir şık, şık değil.

Yanıt: E şıkkı.

Yanlış sorunun doğru yanıtı olamaz.

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Ekonomi TAMTAKIRINDA!

Enflasyon, işsizlik, açlık ve yoksulluk “başarıyla” ve “istikrarla” tırmanışta…

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TBMM önünde açıklama yapmak isteyen öğretmenlere polis müdahale etti, bazıları yaralandı.

Bana bir harf öğreteni, 40 yıl copla “terbiye” ederim…

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Yeraltı kaynaklarımız zirvede, vatan topraklarından mafya fışkırıyor. Ama maden işçisinin hakkı çıkmıyor yeraltından. Onların payına açlık grevi düşüyor…

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Hayatlarımıza da bir “mutlak butlan” kararı istiyoruz!

Yanlış dostluklar, tutulmayan sözler, sağ iktidarlar, AKP dönemi ve hayal kırıklıkları yok hükmünde sayılsın.

Hayat kasetini en başa sarıp çocukluğumuzdan yeniden başlayalım. Bu kez daha az kandırılarak, daha çok düşünerek, daha çok gülerek yaşayalım…

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Kilolu insanların “beden dili” imla hatalı mı olur, sayın Hayat Perhizoğlu?

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Tavukçuluk sektörüne operasyon: 13 şirkete kayyum atandı.

Erken öten horoz da hemen tutuklanıp Silivri’ye alınsın! Halkı “uyandırıyor”…

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Evrika! Buldum, buldum!

Koltuktan kaldırma kuvvetini buldum:

Mutlak butlancılara da mutlak butlan kararı alınsın.

Mutlak butlan da “yok hükmünde” sayılsın!