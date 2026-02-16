Yüksek Yerilim Hattı - 16 Şubat 2026

Tek adam rejiminin veliahtı Bilal Erdoğan, kapitalizme karşı mücadele çağrısı yaptı.

Yaşasın Marksist Bilalist Koyunizm!

Tek yol, tek adam devrimi!

***

Artık iyice emin oldum.

Özgür Özel iktidara giden yolda tüm engelleri aşar: dümdüz gider 🙂

***

ŞAHlanıyoruz!

ŞAHsım rejiminin şahlıktan tek farkı: taht!

***

MADENİyet dediğin, tek düşü kalmamış canavar…

***

Kefenin cebi yok ama “ölmek” bile cep yakıyor, bizim memlekette…

***

Koltuğunun hakkını veremeyen politikacı, iktidarın “koltuk değneği” olmaktan başka işe yaramaz…

***

AKP, CHP’nin çamaşır suyu gibi çalışıyor:

Lekelileri alıyor, geriye beyazlar kalıyor. AKP sayesinde CHP arınıyor, ak pak oluyor…

***

Aklımızı başımızdan aldı teknoloji.

Aklımız, akıllı telefonda!

Şifreyi hatırlarsak geri alacağız. 😏

***

“Aday yapanın hiç mi suçu yok?” diye sormayanların hiç mi suçu yok?

***

“Selfie”liler Günü…

***

Yolun doğruluğundan eminsen etrafa kulak asma:

Duymak yok, yola devam…