Yüksek Yerilim Hattı - 16 Şubat 2026

Tek adam rejiminin veliahtı Bilal Erdoğan, kapitalizme karşı mücadele çağrısı yaptı.
Yaşasın Marksist Bilalist Koyunizm!
Tek yol, tek adam devrimi!
***
Artık iyice emin oldum.
Özgür Özel iktidara giden yolda tüm engelleri aşar: dümdüz gider 🙂
***
ŞAHlanıyoruz!
ŞAHsım rejiminin şahlıktan tek farkı: taht!
***
MADENİyet dediğin, tek düşü kalmamış canavar…
***
Kefenin cebi yok ama “ölmek” bile cep yakıyor, bizim memlekette…
***
Koltuğunun hakkını veremeyen politikacı, iktidarın “koltuk değneği” olmaktan başka işe yaramaz…
***
AKP, CHP’nin çamaşır suyu gibi çalışıyor:
Lekelileri alıyor, geriye beyazlar kalıyor. AKP sayesinde CHP arınıyor, ak pak oluyor…
***
Aklımızı başımızdan aldı teknoloji.
Aklımız, akıllı telefonda!
Şifreyi hatırlarsak geri alacağız. 😏
***
“Aday yapanın hiç mi suçu yok?” diye sormayanların hiç mi suçu yok?
***
“Selfie”liler Günü…
***
Yolun doğruluğundan eminsen etrafa kulak asma:
Duymak yok, yola devam…