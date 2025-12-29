Yüksek Yerilim Hattı - 29 Aralık 2025

Asgari ücret 2026 yılı için net 28 bin 75 lira olarak belirlendi. Açlık sınırı 29 bin 828 lira.
AÇgari ücret 😞
***
Hangi operasyonu kaldırsan altından kara para çıkıyor.
Özdemir Asaf yaşasaydı şiirini güncellerdi: Bütün ülke aynı hızla kirleniyordu, birinciliği kara paraya verdiler…
***
Sır küpü Türkiye Varlık Fonu (TVF) borç batağında…
Küplerini doldurdukları için TVF bir sır küpü, veriler bağımsız denetçilere kapalı.
Küplere binmemiz gerekirken susuyoruz… 😔
Türkiye Varlık FAN FİN FONU…
***
Noel Baba da AKPli kesin. Zengin çocuklarına hediye getiriyor, yoksula ise şükür ve sabır…
***
Yasa dışı bahis operasyonu, uyuşturucu operasyonu, belediye yolsuzluğu operasyonu
…
Kişi başına düşen gayrisafi milli operasyonda dünya şampiyonuyuz.
“Opera”dan çok “operasyon” var memleketimizde 😞
Devlet Operasyon ve Bela Genel Müdürlüğü kurulsun acilen!
***
Noel Baba operasyonu ne zaman başlayacak? Kapı varken niçin bacadan giriyor ve adı niye Nail Baba değil de Noel Baba?
***
Türkiye’de mandacılık alarm veriyor, manda sayısı 30 yılda yarıdan fazla azaldı.
Hayvancılık ve tarımda dışa bağımlı “Mandacı zihniyet” zirvede hamdolsun🙂
***
2026’da hayattan kaydımızı dondurabilsek, krizler geçtikten sonra tekrar yaşamaya başlarız…
Üniversitede kayıt dondurmak gibi :)
***
Yerli ve Milli Piyango:
Gözaltı ve tutuklama size de çıkabilir!
İftira at, izi kalsın.
Büyük ikramiye: ömür boyu hapis.
Amorti: denetimli serbestlik…
***
Yeraltı ve yerüstü tüm kaynaklarını bitirdiler ülkenin. Şimdi sıra “haber kaynakları”nda… Kaynakları söğüşleyenler değil, onları haber yapanlar hedefte :(
***
AKP iktidarında
Beyaz Türkler: Out
Beyazcı Türkler: İn
Uyuşturucu müptelası
sonradan görme
beyazcı yandaş zengin Türkler…