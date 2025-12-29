Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yüksek Yerilim Hattı - 29 Aralık 2025

29.12.2025 04:00:00
Erdinç Utku
Asgari ücret 2026 yılı için net 28 bin 75 lira olarak belirlendi. Açlık sınırı 29 bin 828 lira.

AÇgari ücret 😞

***

Hangi operasyonu kaldırsan altından kara para çıkıyor.

Özdemir Asaf yaşasaydı şiirini güncellerdi: Bütün ülke aynı hızla kirleniyordu, birinciliği kara paraya verdiler…

***

Sır küpü Türkiye Varlık Fonu (TVF) borç batağında…

Küplerini doldurdukları için TVF bir sır küpü, veriler bağımsız denetçilere kapalı.

Küplere binmemiz gerekirken susuyoruz… 😔

Türkiye Varlık FAN FİN FONU…

***

Noel Baba da AKPli kesin. Zengin çocuklarına hediye getiriyor, yoksula ise şükür ve sabır…

***

Yasa dışı bahis operasyonu, uyuşturucu operasyonu, belediye yolsuzluğu operasyonu

Kişi başına düşen gayrisafi milli operasyonda dünya şampiyonuyuz.

“Opera”dan çok “operasyon” var memleketimizde 😞

Devlet Operasyon ve Bela Genel Müdürlüğü kurulsun acilen!

***

Noel Baba operasyonu ne zaman başlayacak? Kapı varken niçin bacadan giriyor ve adı niye Nail Baba değil de Noel Baba?

***

Türkiye’de mandacılık alarm veriyor, manda sayısı 30 yılda yarıdan fazla azaldı.

Hayvancılık ve tarımda dışa bağımlı “Mandacı zihniyet” zirvede hamdolsun🙂

***

2026’da hayattan kaydımızı dondurabilsek, krizler geçtikten sonra tekrar yaşamaya başlarız…

Üniversitede kayıt dondurmak gibi :)

***

Yerli ve Milli Piyango:

Gözaltı ve tutuklama size de çıkabilir!

İftira at, izi kalsın.

Büyük ikramiye: ömür boyu hapis.

Amorti: denetimli serbestlik…

***

Yeraltı ve yerüstü tüm kaynaklarını bitirdiler ülkenin. Şimdi sıra “haber kaynakları”nda… Kaynakları söğüşleyenler değil, onları haber yapanlar hedefte :(

***

AKP iktidarında

Beyaz Türkler: Out

Beyazcı Türkler: İn

Uyuşturucu müptelası

sonradan görme

beyazcı yandaş zengin Türkler…

