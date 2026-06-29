Yüksek Yerilim Hattı - 29 Haziran 2026

Evet, ben de Kemalciyim.

Mustafa Kemalci!

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Yetiştirilip AKP’ye transfer edilmek üzere belediye başkanı ve milletvekili adayları aranmaktadır…

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Memlekette politikacılar partiler arasında pervane gibi dönüyor. Yine de sıcaklardan kavruluyoruz…

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Haberler üçe ayrılır: Yalan, yalanlama ve yalama.

Sekiz sütuna ManSHIT atıyor bizim medyamız…

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“Tek Adam”dan değil, “Tek Atam”dan yanayız!

“Tek Adam Rejimi”ne karşı, “Tek Atam Rejimi”…

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Türkiye’de çok partili hayata geçiş: 1946

CHP’de çok partili hayata geçiş: 2026

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Ankara’da güvenlik bariyerleri ve yüzlerce gözaltıyla, 12 Eylül darbesini andıran önlemler “zirve” yaptı.

“NATO Zirvesi”…

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1923’te Halk Fırkası diye başlayan demokrasi hikâyesini, CHP’yi “halk fıkrası”na çevirerek gölgelediler.

Affet bizi Atam… Sana bir özür borcumuz daha eklendi.

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Saray yargısıyla genel başkanlık koltuğuna oturtulana ne denir?

a) Gelen başkan

b) Geren başkan

c) Gene başkan

d) Genetik başkan

e) Hepsi

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Bütün sözcükler aynı hızla kirleniyordu.

Birinciliği “arınma”ya verdiler.

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Erdoğan: “Yorulan varsa buyursun kenara gelsin, dinlensin.”

Millet: “İlk siz buyurun, Sayın Cumhurbaşkanı… Örnek olmak da liderliğin gereğidir. Sizi alkışlarla uğurlamaya hazırız.” 🙂

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Cezaevlerindeki kişi sayısı son 10 yılda 2,4 kat arttı.

Başta çakma “dünya lideri”, boşkumandan.

Demir parmaklıklarla ördük anayurdu dört baştan.

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Batık krediler bir yılda 333 milyar TL arttı.

Bankabatık ekonomi: üretmeyen ama vergiyi, borcu ve faizi büyüten düzen.

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Hukuk ve demokrasi testi: Önüne gelene cesurca giydiren Deniz Göktaş için en uygun seçenek hangisi?

a) İfade özgürlüğü var, kimse kılına dokunmaz.

b) Daha o sabah içeri almalıydılar. Gecikmiş adalet adalet değildir.

c) Cumhurbaşkanı’na diktatör demekten yırtsa bile Allah’a yazar demekten kesin içeri girer. Allah kurtarsın.

d) Tutuklandı mı tutuklanmadı mı diye diken üstünde bekliyorsak hukuk da demokrasi de “tutukluk yapıyor” demektir.

e) Mutlak butlan kararı çıkar tüm espriler yok hükmünde sayılır.

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Piyasada CHP enflasyonu var.

Ata’nın CHP, Atanmış CHP, Seçilmiş CHP, Saçılmış CHP…

CHP’li başına 3 CHP düşüyor :(