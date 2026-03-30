Yüksek Yerilim Hattı - 30 Mart 2026

“Adalet Bakanı’nın tapusunu sorgulayanlar” sorgulanıyor, hatta tutuklanıyor.
Ama bu tersliğin kendisini sorgulayan bile yok…
Ben de bunu sorguluyorum. ❗
*
Yazıyor, yazıyor…
Gazetecilerin tutuklanıp artık yazamadığını yazıyor…
Tutuklanan gazetecilerin tam listesini yazıyor… Merdan Yanardağ, Alican Uludağ, İsmail Arı…
*
Sisteme girip bir sorgulayın.
“Adaletin tapusu” da Akın Gürlek’e mi kayıtlı acaba?
*
Bir haftada kilosu en az üç kat artan domates 170, biber 250, patlıcan 180 TL’ye satılıyor. Sebze tezgâhı değil, kuyumcu vitrini:
"Domates, biber, patlıcan"
Bir anda bütün dünyam karardı…
*
Papa’dan dolaylı ABD eleştirisi: Savaşanların duaları kabul edilmez.
Peki savaşta ölenleri, özellikle de çocukları Allah duyar mı?
*
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım rezaletinin tekrar düşündürdüğü: “AKP’leşen CHP” iktidara gelirse, CHP mi iktidara gelmiş olur yoksa AKP iktidarının ömrü mü uzar?
*
Eskiden “genel seçimler” ve “yerel seçimler” vardı. AKP sayesinde artık tüm seçimler GEREN SEÇİMLER 😞
*
Dünyada yıl 3 milyondan fazla çocuk açlıktan ölüyor. Çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayınız, açlığı…
*
Arap ülkeleri İRAN’a karşı IBAN’ı destekliyor. Ekonomik çıkarları için ABD ve İsrail’in yanındalar 😞
Sadakatleri dolara, ihanetleri kredi limitine endeksli…
*
Selefi-Vehhâbî medrese ve cemaatler sanal alemde cirit atıyor.
Biz selfie, ülke sanal Selefi işgalinde…
*
Anayasa Mahkemesi(AYM), bireysel başvuru dosyalarında 2026 yılı itibarıyla 84 bin 519 hak ihlali tespit etti.
Hak verilmez ihlal edilir!
*
Uzaktan kumandamızın kumandası kimde, bilen yok! Reklam aralarında yaşıyoruz hayatı…