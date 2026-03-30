Yüksek Yerilim Hattı - 30 Mart 2026

“Adalet Bakanı’nın tapusunu sorgulayanlar” sorgulanıyor, hatta tutuklanıyor.

Ama bu tersliğin kendisini sorgulayan bile yok…

Ben de bunu sorguluyorum. ❗

Yazıyor, yazıyor…

Gazetecilerin tutuklanıp artık yazamadığını yazıyor…

Tutuklanan gazetecilerin tam listesini yazıyor… Merdan Yanardağ, Alican Uludağ, İsmail Arı…

Sisteme girip bir sorgulayın.

“Adaletin tapusu” da Akın Gürlek’e mi kayıtlı acaba?

Bir haftada kilosu en az üç kat artan domates 170, biber 250, patlıcan 180 TL’ye satılıyor. Sebze tezgâhı değil, kuyumcu vitrini:

"Domates, biber, patlıcan"

Bir anda bütün dünyam karardı…

Papa’dan dolaylı ABD eleştirisi: Savaşanların duaları kabul edilmez.

Peki savaşta ölenleri, özellikle de çocukları Allah duyar mı?

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım rezaletinin tekrar düşündürdüğü: “AKP’leşen CHP” iktidara gelirse, CHP mi iktidara gelmiş olur yoksa AKP iktidarının ömrü mü uzar?

Eskiden “genel seçimler” ve “yerel seçimler” vardı. AKP sayesinde artık tüm seçimler GEREN SEÇİMLER 😞

Dünyada yıl 3 milyondan fazla çocuk açlıktan ölüyor. Çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayınız, açlığı…

Arap ülkeleri İRAN’a karşı IBAN’ı destekliyor. Ekonomik çıkarları için ABD ve İsrail’in yanındalar 😞

Sadakatleri dolara, ihanetleri kredi limitine endeksli…

Selefi-Vehhâbî medrese ve cemaatler sanal alemde cirit atıyor.

Biz selfie, ülke sanal Selefi işgalinde…

Anayasa Mahkemesi(AYM), bireysel başvuru dosyalarında 2026 yılı itibarıyla 84 bin 519 hak ihlali tespit etti.

Hak verilmez ihlal edilir!

Uzaktan kumandamızın kumandası kimde, bilen yok! Reklam aralarında yaşıyoruz hayatı…