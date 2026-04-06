Yüksek Yerilim Hattı - 6 Nisan 2026

İran batağına saplanmak üzere olan ABD’ye slogan önerisi: Savaşma, sıvış!

Diplomatik adıyla: Stratejik geri çekilme 🙂

CHP acilen “ara seçim” istiyor.

“Arak seçim”le gelenler yanaşmıyor…

Silah tüccarlarının ve küresel sermayenin çıkarlarını savunan NATO için ülkeler “vatan” değil, sadece bir “üs”tür. “Yurtta barış, dünyada barış” diyen yüce önder Atatürk’ün ülkesinde NATO üssü ve zirvesi en büyük ZIRVAdır…

Politikacıların uçkur skandalları gündemi gölgeliyor: pornotikacı 😏

“Gizli adalet” ve “gizli demokrasi” var ama kimse göremiyor “gizli tanık cenneti” memleketimizde :)

İçeride FİLE zulmü.

Dışarıda FİLO zulmü.

Domates cep yakıyor,

füzeler dünya…

Ekonomide ZAM

Politikada ZAMpara

Sonuç: kapanmaz derin toplumsal yara :(

Papa Müslümanlığa geçmeyi düşünmeye başlamış. Vatikan’a bir Kur’an-ı Kerim ve bir seccade gönderin lütfen, sayın Yılmaz Özdil. Oyu yüzde 33,37’ye yükselen CHP birinci parti olarak iktidara yürüyor çünkü...

“CHP’nin kendine yakışanı”: “kendine yakışmayanı hiç aday yapmamaktır”, rezalet ortaya çıkınca ihraç etmek değil 😏

“Tencerenin deviremeyeceği iktidar yoktur.”

Düdüklü tencere sesini duymayan muhalefet tencereyi devirmezse :(

İran’ın İsrail’e fırlattığı füzelerin üzerinde, Necmettin Erbakan’ın “İsrail laftan anlamaz, güçten anlar.” sözü yazılıydı.

İsrail de yakında, üzerinde Trump’ın “Erdoğan harika bir lider.” cümlesi bulunan füzelerle karşılık verirse, şaşırmayın. 😏

Siz hangi kuşaktansınız?

Sabah Kuşağı, Öğle Kuşağı, Öğleden Sonra Kuşağı, Akşam Kuşağı / Prime Time, Gece Kuşağı…

Müge Anlı tarikatı mı, yoksa Yılmaz Özdil ya da Ece Üner cemaati mi? 😏