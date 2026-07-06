Yüksek Yerilim Hattı - 6 Temmuz 2026

Buldum, buldum!

Stand-up yerine pandomim gösterisi yapılırsa tutuklanma riski de ortadan kalkar. 🙂

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Dünya edebiyatına AKP katkısı:

Güldürürken tutuklatan mizah!

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Dileklerimizi de güncelleyip, mizahçıya ters kelepçe takan tek adam rejimine uyarlayalım hemen:

“Sen bizi güldürdün…

Allah da seni kurtarsın!”

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Götürü usulü götürüyorlar vatanı…

Memlekette usulüne uygun yapılan tek şey: usulsüzlük!

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Halkın gönlünde taht kuramayanların koltuğu, makam değil sıradan bir mobilyadır.

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Kıyametidir insanın, insan kıymeti bilmemesi…

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SUSyalist: Haksızlık karşısında susan solcu.

SÜSyalist: Devrimciliği imaj, vicdanı makyaj olan solcu. SÜSlüman’ın sol versiyonu.

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İtirafçı Muhittin Böcek her keresinde yeni bir suçlamayla geliyor.

İtiraflar taksit taksit…

Hüküm peşin!

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Çilingir sofrası dertleri çözmez… İki dubleden sonra suskunluğun dilini çözer.

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“Buraya kahkaha attıran ya da atan eşektir.” resmi uyarısını yazalım, memleketin bir ucundan diğer ucuna.

Tutuklamakla falan baş edilmez bunlarla yoksa…

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NATO zirvesi öncesi, ülkenin dört bir yanında gözaltılar ve baskılar devam ediyor.

NATO: “Norm”alleştirdik Asi Türklere Operasyonu…

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Panik yapma, piknik yap!

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“Dudak uçuklatan” gelişmeler arasında, hayatın “dudak payı”dır mizah.

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Türkiye latiftir, latif kalacak!

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Tüm iktidarlar gidicidir.

Bunlar “götürücü”.