Yüksek Yerilim Hattı - 6 Temmuz 2026

Buldum, buldum!
Stand-up yerine pandomim gösterisi yapılırsa tutuklanma riski de ortadan kalkar. 🙂
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Dünya edebiyatına AKP katkısı:
Güldürürken tutuklatan mizah!
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Dileklerimizi de güncelleyip, mizahçıya ters kelepçe takan tek adam rejimine uyarlayalım hemen:
“Sen bizi güldürdün…
Allah da seni kurtarsın!”
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Götürü usulü götürüyorlar vatanı…
Memlekette usulüne uygun yapılan tek şey: usulsüzlük!
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Halkın gönlünde taht kuramayanların koltuğu, makam değil sıradan bir mobilyadır.
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Kıyametidir insanın, insan kıymeti bilmemesi…
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SUSyalist: Haksızlık karşısında susan solcu.
SÜSyalist: Devrimciliği imaj, vicdanı makyaj olan solcu. SÜSlüman’ın sol versiyonu.
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İtirafçı Muhittin Böcek her keresinde yeni bir suçlamayla geliyor.
İtiraflar taksit taksit…
Hüküm peşin!
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Çilingir sofrası dertleri çözmez… İki dubleden sonra suskunluğun dilini çözer.
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“Buraya kahkaha attıran ya da atan eşektir.” resmi uyarısını yazalım, memleketin bir ucundan diğer ucuna.
Tutuklamakla falan baş edilmez bunlarla yoksa…
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NATO zirvesi öncesi, ülkenin dört bir yanında gözaltılar ve baskılar devam ediyor.
NATO: “Norm”alleştirdik Asi Türklere Operasyonu…
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Panik yapma, piknik yap!
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“Dudak uçuklatan” gelişmeler arasında, hayatın “dudak payı”dır mizah.
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Türkiye latiftir, latif kalacak!
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Tüm iktidarlar gidicidir.
Bunlar “götürücü”.