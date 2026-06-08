Yüksek Yerilim Hattı - 8 Haziran 2026

Lütfen hiç rahatsız oImayın, memleket tamamen elden gidince rahatsız olmanızı gerektirecek hiçbir şey kalmayacak zaten! Biraz daha bekleyin :)
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Hukuk ve demokrasi için de “tutukluluk değerlendirmesi” istiyoruz sayın yargıç!
Sarayda uzun süredir “tutuklu” kaldıkları için sık sık “tutukluk” yapıyorlar…
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Aldığımız kilolara da “mutlak butlan” istiyoruz! Biz de rejimle işbirliğine hazırız. Yeter ki tartı koltuktan indirilsin, yetkileri de elinden alınsın!
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Akıllı olun!
IQ (zeka katsayısı) ortalaması düşük toplumları, “devlet aklı” yönetir…
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Türk usulü (alaturka) masumiyet karinesi: İddianame hazırlanana, iftira atılana ve bir itirafçı ikna edilene kadar herkes masumdur…
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Türk siyasetinde taban tabana zıt iki uzun var.
Biri zeki, diğeri kurnaz; biri hoşgörülü, öbürü kutuplaştırıcı; biri dava adamı, diğeri dava açma adamı.
Biri Erdal İnönü, diğeri herkesin aklındaki…
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Her insanda bir Antonius sadakati, bir Brutus ihaneti saklıdır.
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CHP’yi siyasetin “konu mankeni” yaparak, halkın iktidara tepkisini ana muhalefete yönlendiriyor Erdoğan…
Koltuk uğruna, koltuk değneği olanlar sayesinde koruyor koltuğunu :(
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Türk siyasetinin özeti: Sağ iktidar yemede ve bölüşümde ısrarcı, sol muhalefet birbirini yemede ve bölünmede istikrarlı…
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“CHP’yi iktidara taşıyacağız” diyorlardı.
Mutlak butlanla taşıdılar CHP’yi iktidara, iktidarın kucağına :(
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24 yıldır AKP iktidarına maruz kalan halka yıpranma payı verilmeli.
Ağzının payı değil…
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Türkiye’de demokrasi evrimi döngüsü:
Kraliyet (Sultanlık) → Meşrutiyet → Cumhuriyet → Meşruiyet → Şahsımiyet(Sultanlık)