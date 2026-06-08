Yüksek Yerilim Hattı - 8 Haziran 2026

Lütfen hiç rahatsız oImayın, memleket tamamen elden gidince rahatsız olmanızı gerektirecek hiçbir şey kalmayacak zaten! Biraz daha bekleyin :)

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Hukuk ve demokrasi için de “tutukluluk değerlendirmesi” istiyoruz sayın yargıç!

Sarayda uzun süredir “tutuklu” kaldıkları için sık sık “tutukluk” yapıyorlar…

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Aldığımız kilolara da “mutlak butlan” istiyoruz! Biz de rejimle işbirliğine hazırız. Yeter ki tartı koltuktan indirilsin, yetkileri de elinden alınsın!

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Akıllı olun!

IQ (zeka katsayısı) ortalaması düşük toplumları, “devlet aklı” yönetir…

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Türk usulü (alaturka) masumiyet karinesi: İddianame hazırlanana, iftira atılana ve bir itirafçı ikna edilene kadar herkes masumdur…

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Türk siyasetinde taban tabana zıt iki uzun var.

Biri zeki, diğeri kurnaz; biri hoşgörülü, öbürü kutuplaştırıcı; biri dava adamı, diğeri dava açma adamı.

Biri Erdal İnönü, diğeri herkesin aklındaki…

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Her insanda bir Antonius sadakati, bir Brutus ihaneti saklıdır.

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CHP’yi siyasetin “konu mankeni” yaparak, halkın iktidara tepkisini ana muhalefete yönlendiriyor Erdoğan…

Koltuk uğruna, koltuk değneği olanlar sayesinde koruyor koltuğunu :(

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Türk siyasetinin özeti: Sağ iktidar yemede ve bölüşümde ısrarcı, sol muhalefet birbirini yemede ve bölünmede istikrarlı…

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“CHP’yi iktidara taşıyacağız” diyorlardı.

Mutlak butlanla taşıdılar CHP’yi iktidara, iktidarın kucağına :(

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24 yıldır AKP iktidarına maruz kalan halka yıpranma payı verilmeli.

Ağzının payı değil…

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Türkiye’de demokrasi evrimi döngüsü:

Kraliyet (Sultanlık) → Meşrutiyet → Cumhuriyet → Meşruiyet → Şahsımiyet(Sultanlık)