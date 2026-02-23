Yumruklar havada uçuştu... Maltepe'de kafede ortalık karıştı: Kahve içip böyle izlediler!

İstanbul Maltepe'de bir kafede iki grup arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Taraflar birbirlerine masa ve sandalyelerle saldırırken, arada kalan genç kızlar panik yaşadı. O anları çevredeki bazı kişilerin kahve içerek izlemesi dikkat çekti.

SÖZLÜ TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, Maltepe'de bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında başlayan sözlü atışma kısa sürede kontrolden çıktı.

Taraflar ayağa kalkarak birbirlerine yumruk attı, masa ve sandalyeleri savurdu. Kafe içerisindeki müşteriler büyük panik yaşadı.

GENÇ KIZLAR ARADA KALDI

Kavga sırasında bazı genç kızlar iki grubun arasında kaldı. Çevredekiler gençleri uzaklaştırmaya çalışırken, kafe içerisindeki arbede bir süre devam etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

KAVGAYI KAHVE İÇEREK İZLEDİLER

Görüntülerde bazı kişilerin yaşanan arbedeye müdahale etmeden masalarında oturup kahve içmeye devam etmesi dikkat çekti. O anlar sosyal medyada da gündem oldu.

9 KİŞİ GÖZALTINDA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Yalı Mahallesi'nde bulunan bir kafede çıkan kavgayla ilgili çalışma yaptı.

Alkollü olduğu öne sürülen bazı kişilerin F.Ö. (23) isimli kadına laf atarak sözlü tacizde bulunduğu, bunun üzerine iki grup arasında tartışma çıktığı belirlendi.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında çıkan kavgada, bazı kişilerin yaralandığı tespit edildi.

Ekiplerce yapılan çalışmada, olaya karıştığı belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı.