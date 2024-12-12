‘Yumurtacı müdire’ soruşturmasında öğretmenlere ‘Şikâyetinizi geri alın’ tehdidi

Yayınlanma: 12.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 12.12.2024 - 04:00

Gazetemiz Cumhuriyet, söz konusu olayın gün yüzüne çıkmasını sağladı. Olayların ardından açılan soruşturmaya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Eğitimİş Aydın Şube Başkanı Şaban Özdemir, müfettişlerin öğretmenleri şikâyetlerini geri çekmeleri amacıyla tehdit ettiğini ileri sürerek müdireden şikâyetçi olan velilere de müfettişler tarafından uzlaşma ve şikâyetlerini geri çekmeleri yönünde teklifler yapıldığını ifade etti. Eğitim öğretim yılının başında öğretmenler kurulu toplantısında müdire H.O’nun “İstediğiniz yere şikâyet edin” dediğini söyleyen Özdemir, “İlçe milli eğitim müdürlerine ve devlete meydan okumuş ve hâlâ devam etmektedir. Bu gücü kimden almaktadır” sorusunu yöneltti.

‘KAÇAK YAPI AÇTI’

Özdemir, H.O’nun alınması gereken izinleri almadan, yapılmasına onay verilmediği halde okula yemekhane yaptırdığını belirtti. Özdemir, “Kaçak yapılmış bir yerin açılışını da ilin en büyük mülki amiri valisine yaptıracak siyasi güce sahip olması birileri tarafından korunduğu iddialarını biraz daha güçlendirmektedir” ifadelerini kullandı. Özdemir, okulda öğretmenlerin huzursuz olmasının yanı sıra öğrencilerin fotoğraf ve videolarının çekildiğini söyledi. Bu kapsamda okulda adeta “psikolojik harp” yaşandığını belirten Özdemir, “29 öğretmeni olan okulun, 23 öğretmeni, 1 hizmetlisi tarafından şikâyet edilen yöneticiler masum olamaz. Yasalara, yönetmeliklere, mevzuata değil siyasilere sırtını yaslayanların devlet kurumlarına verdiği zararların telafisi ağır bedeller ödetir” dedi. l