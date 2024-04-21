Yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kuluçkaya yatan tavuğun 9 yavrusundan biri, yumurtadan 4 ayaklı olarak çıktı. Yürümekte güçlük çeken civciv, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, ilçenin kırsal Çitli Mahallesi’nde meydana geldi. Kenan Az’ın (27) bahçesindeki kümeste beslediği tavuklardan biri 20 gün önce kuluçkaya yattı.
9 civciv yumurtadan çıkarken, civcivlerden birinin 4 ayağı olduğu görüldü. Civciv yürümekte güçlük çekerken, olay karşısında şok yaşadığını söyleyerek, “4 bacağı var. Yüce Rabbim neler yaratıyor” diyen Kenan Az, 4 ayaklı civcivi cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
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