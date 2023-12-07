Yayınlanma: 07.12.2023 - 16:43

Güncelleme: 07.12.2023 - 16:43

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısı kapsamında Yunanistan'a gitti. Erdoğan, Atina'da Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü. Görüşmenin ardından Miçotakis, vize konusu hakkında açıklama yaptı. Peki, Yunan adalarına vize kalkıyor mu? Yunanistan kapıda vize veriyor mu? Yunanistan kaç günlük vize veriyor?

YUNAN ADALARINA VİZE KALKIYOR MU?

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Yunan adalarında Türklere 7 günlük turist vizesi sağlanacağını söyledi. Erdoğan ise Yunanistan-Türkiye ilişkilerine yönelik önemli mesajlar verdi; "Aramızda çözülemeyecek sorun yok." dedi.

YUNAN ADALARINA 7 GÜNLÜK VİZE MUAFİYETİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tarih henüz belirlenmezken ilerleyen süreçte konuya dair ayrıntıların Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor. 7 günlük vizenin Yunanistan için geçerli olmadığı sadece 10 Yunan adası için geçerli olduğu duyuruldu.

7 GÜNLÜK VİZE ALINAN ON YUNAN ADASI HANGİLERİ?

Türk vatandaşları, Sakız, Samos, Kos, Rodos, Simi, Meis, Midilli, Limni, Kalymnos, Leros adalarına vize alabilecek.