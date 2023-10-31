Afrika ülkeleri için vizeyi kaldırdı: Çocuklarımız sınırlara hapsolmamalı

Yayınlanma: 31.10.2023 - 10:21

Güncelleme: 31.10.2023 - 10:21

Kıta içinde ticaret ve seyahatin önünün açılmasına yönelik hareketin bir parçası olarak önümüzdeki yıldan itibaren diğer Afrika vatandaşları için Kenya'yı ziyaret vizeleri kaldırılacak.

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, Kongo-Brazzaville'de düzenlenen bir iklim değişikliği konferansında yaptığı açıklamada, "Bu yılın sonunda hiçbir Afrikalının Kenya'ya gelmek için vize alması gerekmeyecek" dedi.

Ruto, "Bu kıtadaki çocuklarımız Avrupa'da sınırlara hapsolmamalı ve Afrika'da da sınırlara hapsolmamalı" dedi.

Afrika kıtasal serbest ticaret bölgesinin uygulanmasını kolaylaştırmak için engellerin kaldırılmasının gerekli olduğunu belirten Ruto, "Kendi aramızda ticaret yapmanın ve malların, hizmetlerin, insanların ve fikirlerin kıtada serbestçe dolaşmasına izin vermenin önemini anlamamızın zamanı geldi" dedi.

KENYA DÖRDÜNCÜ ÜLKE OLDU

Kenya, Gambiya, Benin ve Seyşeller'den sonra bu değişikliği yapan ve Afrikalılara sınırsız seyahat hakkı tanıyan dördüncü Afrika ülkesi olacak. Büyük ölçüde turizme dayanan bir doğu Afrika ada ülkesi olan Seyşeller, 2016 yılında bunu yapan ilk ülke olmuştu.

Pahalı ve zaman alıcı vize gerekliliklerinin yanı sıra yüksek uçak ücretleri, Afrikalı pasaport sahipleri için uzun zamandır Afrika içi seyahatin önünde engel teşkil ediyor; 54 Afrika ülkesinden 32'si hala kıtadaki ülkelerin yarısı ya da daha fazlasının vatandaşlarının vize almasını şart koşuyor.

Afrika Birliği son yıllarda daha fazla Afrika ülkesinin seyahat engellerini kaldırması için yaptığı çağrıları ikiye katladı. Afrikalıların kıta içinde sınırsız seyahat edebilmeleri için 2016 yılında "AU pasaportu" uygulamasını başlattı. Ancak bu uygulama sınırlı kaldı ve pasaportlar çoğunlukla diplomatlar ve üst düzey yetkililer tarafından kullanılıyor.

Afrika ülkeleri suç ve güvenlikle ilgili endişeler nedeniyle değişiklik yapmakta yavaş davrandı. Ancak 2022 Afrika vize açıklığı raporuna göre çoğu ülke giriş prosedürlerini basitleştiriyor. Afrika ülkelerinin çoğunluğu en az beş ülkeye vizesiz seyahat imkanı sunarken, bölgesel bloklar içinde daha fazla seyahat özgürlüğü bulunuyor. E-vize sunan ülkelerin sayısı da 2016'dan bu yana iki kattan fazla arttı.