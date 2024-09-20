Yunan sahil güvenlik ekipleri Muğla'da sınır ihlali yaptı
Muğla’nın Bodrum ilçesi Akyarlar açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, Türk karasularına girerek sınır ihlali gerçekleştirdi. Yunan botlarının, bir mülteci botunu sahile kadar takip ettiği ve Akcabük Tatil Sitesi önlerine kadar kovaladığı bildirildi. Karaya yaklaşık 50 metre mesafede yaşanan olayda, mülteci botunda bulunan bir kişinin karaya çıkmayı başardığı belirtildi.
Yunan Sahil Güvenlik ekiplerini Türk karasularında fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil, Jandarma ve Türk Sahil Güvenlik ekiplerine ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Türk güvenlik birimlerinin hızla müdahalede bulunduğu, Yunan botunun ise Türk ekiplerini görmesinin ardından bölgeden uzaklaştığı kaydedildi.
Olay anının, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendiği öğrenildi.
Etiketler: #sınır ihlali
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