Rus uçakları sınır ihlali yapan ABD bombardıman uçakları için havalandı

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus savaş uçağının, Baltık Denizi'nde ABD'ye ait 2 bombardıman uçağının sınır ihlalini önlemek için havalandığını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 07:54
Rus uçakları sınır ihlali yapan ABD bombardıman uçakları için havalandı
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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Baltık Denizi'nde ABD Hava Kuvvetlerine ait 2 "B-52" bombardıman uçağının Rus hava savunma sistemlerince tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Batı Askeri Bölgesi'nin hava savunma birliklerine bağlı Su-35 uçağı, Rusya Federasyonu'nun devlet sınırının ihlalini engellemek için havalandı. Bu uçak, havada belirlenen bölgeye konuşlandı. Rus uçağı, yabancı savaş uçaklarının devlet sınırından uzaklaşmasının ardından hava üssüne döndü" ifadelerine yer verildi.

Rus savaş uçağının, hava sahasının kullanımına ilişkin uluslararası kurallara uygun şekilde uçuş yaptığı kaydedilen açıklamada, sınır ihlaline izin verilmediği vurgulandı.

Karadeniz'de geçen hafta ABD'ye ait "MQ-9" tipi İHA'nın Rus savaş uçağı tarafından taciz edilmesi sonucu uluslararası sulara düştüğü bildirilmişti.


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