Yunanistan ABD'den destek istedi: Kıbrıs'ta tüm etkinizi kullanın

17 Mayıs 2022 Salı, 10:55

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Washington'a gerçekleştirdiği ikinci ziyaretinde ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi.

Miçotakis ve Biden resepsiyon sonrasında ortak bir basın toplantısı düzenleyerek, Ukrayna-Rusya savaşı, enerji piyasası ve ikili ilişkiler üzerine açıklamalarda bulundular.

Joe Biden, Yunanistan ve ABD arasındaki iş birliğinin her zamankinden daha önemli olduğunu söyledi.

Joe Biden konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Kişisel bir dostlukla buradayız. Hepimizin bildiği gibi benimsediğimiz demokratik idealler Yunanistan'da başlar. Ne yazık ki, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik barbarca saldırısı, aynı zamanda uluslararası hukuk düzenini devirmeye çalışan otoriter rejimler tarafından demokrasiye yönelik bir tehdittir. Yunanistan'ın bu süreçte oynadığı ahlaki, öncü rol için teşekkür etmek istiyorum Harika bir arkadaş olduğunuz için, sizinle bu iş birliğini kutlama fırsatına sahip olmak benim için bir onurdur."

'YUNAN DEVRİMİNİN LİDERLERİ, ABD'NİN DEMOKRASİ MÜCADELESİNDEN İLHAM ALDI'

Kiryakos Miçotakis, Yunan-Amerikan ilişkilerinin en yüksek seviyede olduğunu vurgulayarak, çeşitli iş birliği alanının genişletilmesi çağrısında bulundu.

Miçotakis, ABD ile ikili ilişkilere değinerek, "Burada olmak benim için bir ayrıcalık. Yunan Devrimi'nin liderleri, ABD'nin demokrasi mücadelesinden güç ve ilham aldı. Enerji açısından, fiyatları düşürmek için Avrupa ve ABD ile birlikte çok şey yapabiliriz. Dedeağaç bir enerji merkezidir ve Yunanistan, güneş enerjisi kaynakları için bir köprü konumundadır" diye konuştu.

'KIBRIS SORUNUNDA TÜM ETKİNİZİ KULLANIN'

Kiryakos Miçotakis, Kıbrıs meselesinde Joe Biden'den destek istediğini ifade ederek, "Sayın Başkan, Kıbrıs sorununda lütfen tüm etkinizi kullanın. İki devletli çözümü kimse kabul etmeyecek. Yunanistan, Balkanlar'da refah ve güvenliğin direğidir" dedi.

Miçotakis, F-35 programına katılmak istediklerini belirterek, "F-35 konusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz ve bu harika uçağa bir an önce sahip olmayı umuyoruz. Ordumuza yatırım yapmaya devam edeceğiz ve toprak bütünlüğümüzün ihlal edilmesini kabul etmeyeceğiz" diye konuştu.