Yunanistan, Almanya'dan Türkiye'ye denizaltı satışını durdurmasını istedi
Yunanistan Almanya'yı, Reis sınıfı denizaltıların Türkiye'ye satışını durdurmaya çağırdı ve planlanan yarım düzine denizaltı satışının, bölgedeki deniz gücü dengesini bozacağını öne sürdü.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ile Atina'da yaptığı görüşmesinin ardından gazetecilere verdiği demeçte, "Bu denizaltılar, Doğu Akdeniz'deki güç dengesini, NATO üyesi olmasına rağmen Yunanistan'a savaş tehdidinde bulunan bir ülke lehine değiştirme riski taşıyor" dedi.
"SORUNLAR DİYALOG İLE ÇÖZÜLMELİ"
Dendias Türkiye'yi ayrıca, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne ait olduğunu öne sürdüğü toprakları işgal etmek ve Yunanistan ile diğer devletlerin egemenlik haklarını ihlal etmekle suçladı.
Baerbock ise konuşmasında, NATO üyelerinin çatışmaları diyalog yoluyla çözmelerinin önemli olduğunu söyledi. Baerbock, "İttifak içinde savaş; Rusya Devlet Başkanı'nın tam olarak istediği şey bu" dedi.
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