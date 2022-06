Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye açıklaması

17 Haziran 2022 Cuma, 13:59

Yunanistan Başbakanı Kiyrakos Miçotakis, yaptığı açıklamada, iki komşu arasındaki gerilimi artıran keskin söylemlere rağmen Türkiye ile iletişim kanallarını açık tutmanın önemli olduğunu söyledi.

NATO üyesi Yunanistan ve Türkiye, deniz ve hava sahası sınırlarından Akdeniz'deki potansiyel enerji kaynaklarına ve Kıbrıs'a kadar birçok konuda anlaşmazlık yaşıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'ın, Ege Denizi'ndeki uluslararası anlaşmalar uyarınca askerden arındırılmış bir statüye sahip olması gereken adaları silahlandırmayı durdurması gerektiğini söylemesiyle birlikte gerginlik kısa süre önce tekrardan yükseldi. Yunanistan, Türkiye'nin iddialarını asılsız bularak reddediyor. Kıbrıs'ta konuşan Miçotakis, "uluslararası hukuk Yunanistan'dan yana" dedi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades ile Lefkoşa'da yaptığı görüşmede Yunan Başbakan, "İyi diplomatik uygulama kurallarından sapan her türlü söylemi bir kenara bırakacağız" dedi. Miçotakis ayrıca, "Bu yaklaşımın doğru olduğuna ve iletişim kanallarını her zaman açık tutarak daha sakin sulara hızla geri döneceğimize inanıyorum. Benim görüşüm ve en zor zamanlarda bile asla kapanmamaları gerektiği her zaman olmuştur" ifadelerini kullandı.

Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanları Brüksel'deki NATO toplantısında bir araya geldi ve son zamanlarda artan gerilimi azaltmak için diyaloğu sürdürmeyi görüştü.