Miçotakis: Türkiye'ye destek göndermeye hazırız

15 Ekim 2022 Cumartesi, 14:49

Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağında meydana gelen ve 41 maden işçisinin yaşamını yitirdiği patlamaya ilişkin çok sayıda ülke taziye mesajları yayımladı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesine ait maden ocağında meydana gelen patlama nedeniyle sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.

"Türkiye'deki Bartın kömür madeninde yaşanan trajik can kayıplarının üzüntüsünü yaşıyoruz" ifadesini kullanan Michel, sevdiklerini kaybeden ailelere ve bu acı anda bir araya gelen bütün topluma taziyelerini sunduğunu bildirdi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de Twitter'da yaptığı paylaşımda, Bartın'daki maden patlaması ve çok sayıda insanın hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü ifade etti.

Miçotakis paylaşımında, "Yunanistan, arama kurtarma çalışmalarına yardım amacıyla derhal destek göndermeye hazırdır" dedi.