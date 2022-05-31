Yunanistan Cumhurbaşkanı: Türkiye'den giderek artan bir saldırganlık ile karşı karşıyayız
Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, Türkiye'nin, ülkesine yönelik "agresif bir politika" izlediğini öne sürdü.
Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, Estonya'yı ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Alar Karis ile başkent Tallinn'de bir araya geldi. Katerina Sakelaropulu, ikili görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Katerina Sakelaropulu, Türkiye ile ilişkilerde zorlukların yaşandığını, Türkiye'nin Yunanistan'a karşı "agresif bir politika" izlediğini öne sürdü.
Sakelaropulu, "Türkiye'den hemen her gün giderek artan bir saldırganlık ile karşı karşıyayız. Maalesef bu, tehlikeli bir revizyonizm bağlamında ikili iletişimi zorlaştırıyor ve bölgenin de istikrarsızlaşması için riskler taşıyor" dedi.
'TÜRKİYE SALDIRGAN DAVRANIYOR'
Katerina Sakelaropulu, geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in İstanbul görüşmesinde ilişkilerde olumlu zemin oluşturma konusunda anlaştıklarını, ancak Türkiye'nin Yunanistan'a karşı agresif tutumunu sergilemeyi sürdürdüğünü iddia etti.
Sakelaropulu, "Türkiye, savaş uçaklarıyla Yunanistan hava sahasını sürekli ihlal ediyor, aynı zamanda Türkiye'nin çeşitli saldırgan davranışları da var. Bu davranış, müttefik bir ülkeye yakışmıyor ve müttefiklik, sahip olduğumuz komşuluğun da ötesinde bir durumdur" diye konuştu.
'HER İHTİMALE KARŞI HAZIRIZ'
Katerina Sakelaropulu, "Yunanistan'ın, diyaloğa inanmaya devam ettiğini ve Türkiye'nin bölücü söylemlerini takip etmediğini" ifade etti.
Sakelaropulu, "Elbette her türlü senaryoya hazırız, ülkemizin egemenliğinden asla taviz vermeyeceğiz" dedi.
'TÜRKİYE PAZARLIK PEŞİNDE'
Katerina Sakelaropulu, Türkiye'nin, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini veto etmesini yorumlayarak, "Finlandiya ve İsveç, önemli müttefiklerdir. Bu nedenle bu sürecin devam etmesi çok önemlidir. Türkiye'nin tepkisi her zamanki gibi pazarlık. Diğer bir deyişle, bu iki ülkenin NATO'ya katılım sürecinde vetoyu kullanarak pazarlık gerçekleştirmeye çalışıyor" diye konuştu.
Sakelaropulu, Kıbrıs meslesine değinerek, "Türkiye'nin, Kıbrıs sorununa ilişkin tehlikeli görüşleri ve yasa dışı eylemleri, Avrupa müktesebatına ve Avrupa Birliği'nin temel değer ve ilkelerine uygun değil" dedi.
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