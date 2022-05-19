Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: "Yunanistan, Türkiye ile karşıtlık içerisinde değil"
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ülkesinin Türkiye ile karşıtlık içerisinde olmadığını ancak Yunanistan'ın, bazı endişelere sahip olduğunu ifade etti.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ülkesinin Türkiye ile karşıtlık içerisinde bulunmadığını söyledi.
Yunanistan'da yayın yapan Star TV'ye kendisinin ve Başbakan Kiryakos Miçotakis'in hafta başında ABD'ye yaptığı ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dendias, Türkiye'nin ABD'den F-16 satın alma perspektifine ilişkin soruyu "Yunanistan, Türkiye ile karşıtlık içerisinde değil. Ancak basit bir şey söylüyor. Türkiye'nin bu silah sistemlerine sahip olması durumunda Türkiye'nin bu silahları Yunanistan'a karşı kullanmayacağına ilişkin net bir güvence olmalıdır. Yunanistan, kendisine söz düştüğü kadarıyla, eğer (bu sistemler) belli bir zaman sonra bizi tehdit edecekse, Türkiye'ye silah sistemlerinin verilmesini ya da mevcut silah sistemlerinin güncellenmesini onaylayamaz" sözleriyle cevapladı.
Dendias, Yunanistan'ın, ABD'nin Türkiye'nin düşmanı haline dönüşmesine ya da Türkiye'yi NATO'dan çıkarmasına yönelik bir beklentisi olmadığını belirterek "Biz, ABD'den Uluslararası Hukuk ve Deniz Hukuku konusunda net bir duruş bekliyoruz" dedi.
Yunanistan'ın, ABD'nin bir olay durumunda müdahale etmesinden çok olayın engellenmesine yönelik tutum sergilemesinden yana olduğunu kaydeden Dendias, ABD'nin Yunanistan'ı bu konuda anladığını savundu.
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