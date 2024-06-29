Yunanistan eski Başbakanı Aleksis Çipras gençlere Türkçe seslendi: Nâzım'ın şiiri ile Doğu Akdeniz vurgusu yaptı

Yayınlanma: 29.06.2024 - 17:57

Güncelleme: 29.06.2024 - 17:57

Koç Üniversitesi'nin 30'uncu Lisans ve Lisansüstü Mezuniyet Töreni, Rumelifeneri Kampüsü'nde yapıldı. 1488 öğrencinin mezun olduğu törende Yunanistan'ın eski lideri Aleksis Çipras da konuşma yaptı.

Çipras konuşmasının sonunda mezun olan gençlere Türkçe, 'Boyun eğme!' diye seslendi. Çipras'ın Türkçe konuşması törende alkışlarla karşılandı. Çipras ayrıca Türk şairi Nâzım Hikmet'in de dizelerini anımsattı.

DOĞU AKDENİZ VURGUSU

Törenin bu yılki konuk konuşmacısı Yunanistan eski Başbakanı Aleksis Çipras'a, başbakanlık yaptığı dönemde değişimin mimarlarından olduğu, liderliği boyunca kapsayıcı ve adil bir toplum yaratmayı amaçladığı için Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında Şeref Doktorası takdim edildi.

Törende konuşan Yunanistan eski Başbakanı Aleksis Çipras, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bir şeyleri değiştirme gücüne sahip olmanın elbette zorlukları vardır. Hayattaki amaçlarınızı gerçekleştirmek elbette önemlidir. Ancak, zorlukların en büyüğü sahip olduğunuz gücü nasıl kullandığınızdır: Başkalarını dinleyecek sabrı gösterecek misiniz? Başarısızlıklarınızı kabul edecek cesaretiniz olacak mı? Kendinizden daha zayıf olanlarla dayanışma içine girebilecek misiniz? Pek çok kez başarılı, pek çok kez de başarısız olacaksınız. Etrafınızdaki dünya değiştikçe nasıl gelişim göstereceğinizi ve hangi ilkeleri savunduğunuzu her zaman düşünmelisiniz."

Konuşmasında Nazım Hikmet'in şiirinden bir dizeyi de anımsatan Çipras, “Ünlü şairiniz ‘En güzel deniz henüz gidilmemiş olandır’ diyordu. İşte Doğu Akdeniz tam da bu deniz olmalı. Karşılıklı egemenliğimize ve egemenlik haklarımıza saygı denizi. Bir barış ve iş birliği denizi” dedi.

GENÇ BİR TÜRK BANA PES ETME DEDİ

Gençlere cesur olmalarını tavsiye eden Aleksis Çipras sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Bundan tam bir yıl önce, partimin genel başkanı olarak 15 yıl boyunca görev yaptıktan sonra siyasetin ön saflarından ayrılma kararımı kamuoyuna açıkladım. Birkaç gün sonra Atina'nın merkezi bir caddesinde yürürken genç bir Türk yanıma geldi ve bana pes etmememi söyleyerek beni hayli şaşırttı. ‘Türkiye’de bizim bir sözümüz vardır’ dedi: ‘Boyun eğme!’ Bunu her zaman hatırlayacağım. Uğruna savaşmak zorunda kalacağınız her şey için: hayatlarınız, ülkeniz, aileleriniz ya da geleceğiniz için. İlkelerinizi korurken gelişmeye devam etmelisiniz. Ve şunu asla unutmayın: “Boyun eğme!”