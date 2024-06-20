Yunanistan’a yüzerek geçmeye çalıştılar

Muğla’nın Bodrum ilçesinden Yunan adalarına geçmeye çalışan kaçak göçmenler Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 20.06.2024 - 10:54
Yunanistan’a yüzerek geçmeye çalıştılar
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Edinilen bilgiye göre, Bodrum’dan yüzerek Yunanistan’a geçmeye çalışırken bitkin düşerek yardım talebinde bulunan 1 kaçak göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-35) bölgeye hareket etti. 

Deniz yüzeyinde tespit edilen 1 kaçak göçmen, ekiplerce kurtarıldı.

Başka bir olayda ise Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (KB-114) tarafından tespit edilen 1 kaçak göçmen yüzerek Yunanistan’a geçmeye çalışırken yakalandı.

Karaya çıkarılan 2 kaçak göçmen, sağlık kontrollerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.


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