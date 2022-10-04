Eski Yunanistan Savunma Bakanı: Türkiye ile olası bir savaş, bizi 100 yıl geriye götürür

04 Ekim 2022 Salı, 15:32

Eski Yunanistan Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Evangelos Apostolakis, olası bir Türkiye-Yunanistan savaşı üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Evangelos Apostolakis, Türkiye ile bir savaş yaşanması durumunda Yunanistan'ın da Ukrayna gibi "yalnız kalacağını" savundu.

Apostolakis, "Ukrayna'da tüm bu savaşın kötülüğünü kim yaşıyor? Bu yüzden bize yardım edecek olan bu mantığı düşünmemeliyiz, kimse bize yardım etmeyecek" dedi.

Türkiye ile olası bir savaşın "Yunanistan'ı 100 yıl geriye götüreceğini ve büyük bir yıkıma neden olabileceğini" belirten Apostolakis, "Kimsenin bizi desteklemelerine, arkamızı sıvazlama ve bize haklısın deme ve bize bazı silah sistemleri göndermelerine izin vermeyelim" ifadelerini kullandı.

Apostolakis, "Önemli olan o noktaya varmamak. Oraya varmamamız için bizi destekleyen tüm müttefiklerin yaptıkları müdahalelerde daha etkili olmaları gerekir" diye konuştu.

'NE KADAR DAYANABİLİRSEK YIKIM O KADAR BÜYÜK OLUR'

Olası bir savaşın ne kadar süreceği sorusuna Apostolakis, "Gerçekleşme olasılığını çok az gördüğüm senaryolarda tahmin yapmak istemiyorum, ancak savaşların ne kadar süreceği tahmin edilemez, çünkü birçok parametre hesaplanamaz" dedi.

Apostolakis ayrıca, "Birincisi, devletler bir savaşa nasıl dayanabilir, Rus güçlerinin Ukrayna'da tükendiğini görüyorsunuz, bu yüzden biz ne kadar dayanabiliriz düşünün, ama ne kadar dayanabilirsek yıkım o kadar çok büyük olacak. Savaşlarda kazanan ve kaybeden olduğunu düşünmüyorum, zarar her iki tarafa da orantılıdır" dedi.