Yunanistan sınırında yakalanan 2 FETÖ zanlısı tutuklandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı.

Yunanistan sınırında yakalanan 2 FETÖ zanlısı tutuklandı
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AA
Yayınlanma: 11.10.2024 - 11:41

Meriç ilçesi yakınlarında iki gün önce 1. derece askeri yasak bölgede gözaltına alınan zanlılar Ş.D. ve M.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Adliyeye sevk edilen 2 FETÖ şüphelisi, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


Etiketler: #EDirne #Yunanistan

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