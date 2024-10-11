Yunanistan sınırında yakalanan 2 FETÖ zanlısı tutuklandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı.
Meriç ilçesi yakınlarında iki gün önce 1. derece askeri yasak bölgede gözaltına alınan zanlılar Ş.D. ve M.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Adliyeye sevk edilen 2 FETÖ şüphelisi, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: #EDirne #Yunanistan
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