İkbal’in katledildiği Edirnekapı surlarında bariyerli 'önlem' alındı

Yayınlanma: 10.10.2024 - 18:47

Güncelleme: 10.10.2024 - 18:47

Polis ekiplerinin, 4 Ekim'de meydana gelen olayın ardından Edirnekapı surlarına çıkan merdivenlerin önü ile çevresinde bekleyişleri sürüyor.

Güvenlik önlemleri kapsamında surlara çıkan merdivenlerin demir bariyerlerle kapatıldığı görüldü.

Bu arada surların önünden geçen vatandaşlardan bazıları olay yerine karanfil bırakırken bazıları fotoğraf ve video çekiyor.

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan ve Fatih'te, 4 Ekim'de Semih Çelik isimli katil, Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner'i öldürmüş ardından Edirnekapı'daki surlardan atlayarak intihar etmişti.