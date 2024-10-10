İkbal’in katledildiği Edirnekapı surlarında bariyerli 'önlem' alındı

İstanbul'da katil Semih Çelik'in 2 genç kızı öldürdükten sonra intihar ettiği Edirnekapı surlarına çıkan merdivenler, güvenlik önlemleri kapsamında demir bariyerlerle kapatıldı.

İkbal’in katledildiği Edirnekapı surlarında bariyerli 'önlem' alındı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.10.2024 - 18:47

Polis ekiplerinin, 4 Ekim'de meydana gelen olayın ardından Edirnekapı surlarına çıkan merdivenlerin önü ile çevresinde bekleyişleri sürüyor.

Güvenlik önlemleri kapsamında surlara çıkan merdivenlerin demir bariyerlerle kapatıldığı görüldü.

Bu arada surların önünden geçen vatandaşlardan bazıları olay yerine karanfil bırakırken bazıları fotoğraf ve video çekiyor.

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan ve Fatih'te, 4 Ekim'de Semih Çelik isimli katil, Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner'i öldürmüş ardından Edirnekapı'daki surlardan atlayarak intihar etmişti.


Etiketler: #Sur #Semih Çelik #İkbal Uzuner

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