Yunanistan, Türkiye ile müzakereleri askıya aldı

29 Nisan 2022 Cuma, 10:41

Yunanistan ile Türkiye arasında gerilim yeniden tırmanıyor. Yunanistan, Türkiye'ye karşı harekete geçerek bazı adımlar attı.

VOA'nın haberine göre, Yunanistan, "Tiger Meet" olarak bilinen, 9 Mayıs'ta Yunanistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen NATO hava tatbikatına, Türkiye'nin "ne bir müttefik ne de bir dost" olduğunu söyleyerek Ankara'ya davetini iptal etti.

Yunanistan'ın, önümüzdeki ay Yunan ve Türk diplomatlar arasında başlayacak olan güven artırıcı müzakereleri de askıya aldığı bildirildi. Yunanistan'ın bu kararı, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'ye yönelik açıklamalarından hemen sonra geldi.

YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN AÇIKLAMALARI

Yunanistan, Çarşamba günü Türkiye'nin Atina Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak, "Türk savaş uçaklarının, Doğu Ege adaları üzerinde uçtuğunu" iddia ederek olayı protesto etmişti.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, "Türk savaş uçaklarının Yunan adaları üzerinde içinde uçtuğunu" iddia ederek, “Bu eylemler, Yunan egemenliğinin ihlalini teşkil eder, kabul edilemez bir meydan okumadır ve uluslararası hukuka aykırıdır. Uçuşlar, yasadışı ve kışkırtıcı olmasının yanı sıra uluslararası hava trafiğini de tehlikeye atıyor” açıklamasında bulunmuştu.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ TANJU BİLGİÇ'TEN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı da Yunanistan'ın öne sürdüğü iddialara ilişkin Perşembe günü bir açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç açıklamasında, "Yunanistan Hava Kuvvetleri, ülkemiz kıyılarına yakın provokatif uçuşlar gerçekleştirmiş, ülkemiz hava sahasını defalarca ihlal etmiştir. Hava Kuvvetlerimiz, bu provokatif uçuşlara ve ihlallere, angajman kuralları gereği karşılık vermiştir" ifadelerini kullandı.

Tanju Bilgiç, açıklamasında "Yunanistan Hava Kuvvetleri, 26-28 Nisan 2022 tarihleri arasında ülkemiz kıyılarına yakın provokatif uçuşlar gerçekleştirmiş, Didim, Datça ve Dalaman’da ülkemiz hava sahasını defalarca ihlal etmiştir. Hava Kuvvetlerimiz, bu provokatif uçuşlara ve ihlallere, angajman kuralları gereği karşılık vermiştir. Gerginliği başlatan ve tırmandıran taraf Yunanistan iken, ülkemizin asılsız iddialarla suçlanması iki ülke arasında son dönemde oluşan pozitif gündem ve iyi komşuluk ilişkileri ile bağdaşmamaktadır" ifadelerini kullanmıştı.

YUNANİSTAN TÜRKİYE'Yİ ULUSLARARASI KURULUŞLARA ŞİKAYET ETTİ

Yunan Dışişleri Bakanlığı NATO, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK); "Türk Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçaklarının Yunan hava sahasına yönelik ihlallerinin aşırı ölçüde arttığını" bildirdi.

Yunan Dışişleri konuyla ilgili olarak, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’ne (ICAO) de mesaj göndererek, Türk savaş uçaklarının bölgedeki faaliyetlerinin hava güvenliği açısından da bir "tehlike oluşturduğunu" iddia etti.

'TÜRKİYE'NİN YUNANİSTAN'A KARŞI TAVRI DEĞİŞMEDİ'

Yunanistan Dışişleri Komisyonu üyesi ve milletvekili Andreas Loverdos, Türkiye'nin Yunanistan'a karşı tavrında gerçekte "hiçbir şeyin değişmediğini" söyledi. Türkiye'nin, "Washington ile ilişkileri düzeltmeye ve Rusya-Ukrayna ihtilafında yapıcı bir rol oynamaya çalıştığı için provokatif tavrını yumuşattığını" öne sürdü.

Andreas Loverdos, "bunun sonuç vermediğini ve Türkiye'nin geçmişteki davranış kalıplarına döndüğünü" ifade etti.