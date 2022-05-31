Yunanistan: Türkiye'den gerçek bir tehditle karşı karşıyayız

31 Mayıs 2022 Salı, 15:53

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ülkesinin son dönemde yaşadığı gerginlik üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Nikos Dendias, Türkiye'nin tek taraflı itirazlarının sadece Yunanistan için değil, bölgesel barış ve güvenlik için de tehdit oluşturduğunu öne sürdü.

Nikos Dendias, ABD ile yapılan savunma anlaşmasına atıfta bulunarak, kritik bir jeopolitik durumda Yunanistan'ın lehine olduğunu savundu.

Dendias, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Karşılıklı Savunma İş Birliği Anlaşması, ABD'nin ülkemize yatırım yapma taahhüdünün uzun vadeli niteliğini gösteriyor. Yunanistan, bölgede güvenilir ve tutarlı bir ortak. Anlaşma aynı zamanda ülkemizin NATO'daki özgül ağırlığını da güçlendiriyor. Ayrıca herhangi bir revizyonist politikaya karşı caydırıcı olduğu için bir güvenlik garantisidir."

'GERÇEK BİR TEHDİTLE KARŞI KARŞIYAYIZ'

Nikos Dendias, Yunanistan'ın, Türkiye'den "gerçek bir tehditle karşı karşıya olduğunu" iddia ederek, "Ne yazık ki, revizyonizmin genel ruhunun bir parçası olan ve son zamanlarda Türkiye'nin dış politikasına damgasını vuran neo-Osmanlıcılığı da eklediğinizde Türk saldırganlığı, Yunan argümanlarını tam olarak doğrulamaktadır" dedi.

Dendias, ülkesinin karşılaştığı zorluklar karşısında sakince tepki verdiğini belirterek, "Türkiye'nin meydan okumalarına ne zaman ve nasıl yanıt vereceğimize biz karar veriyoruz. Sürekli Türk provokasyonlarına rağmen, retorik bir çatışmaya girmiyoruz" diye konuştu.

'TÜRKİYE BÖLGESEL BİR TEHDİT'

Nikos Dendias, geçtiğimiz günlerde ülkesinin BM Genel Sekreteri'ne adalarla ilgili gönderdiği mektuba değinerek, "Bu mektup, Türk tarafının iddialarının hukuki, tarihsel ve olgusal olarak asılsızlığını belgelemektedir. Aynı zamanda mektupta, Türkiye'nin tek taraflı itirazlarının sadece ülkemiz için değil, bölgesel barış ve güvenlik için de bir tehdit oluşturduğu vurgulanmaktadır" açıklamasında bulundu.

Dendias, diyalog kanallarının açık tutulması gerektiğine işaret ederek, "Komşu ile iletişim kanallarının açık kalması gerektiğine inandığımız için Türkiye ile konuşmak bizim bilinçli ve sorumlu seçimimizdir" dedi.

'ABD, TÜRK EYLEMLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRİLDİ'

Dendias, ABD ziyaretine atıfta bulunarak, "Washington'daki temaslarda, hem Başbakan hem de ben, Türkiye'nin saldırganlığı ve genel olarak kışkırtıcı davranışları hakkında bir dizi harita ve belirli verilerle ABD yönetimini bilgilendirme fırsatı bulduk" diye konuştu.