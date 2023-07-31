Yunanistan unsurlarınca geri itilen 41 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 41 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

AA
Yayınlanma: 31.07.2023 - 22:20
Yunanistan unsurlarınca geri itilen 41 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Kuzey Ege'de Ayvacık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğunu belirledi.

Bölgeye yönlendirilen "KB-4510" botu, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen Afganistan uyruklu düzensiz göçmenleri kurtardı.

Kıyıya getirilen 41 kişi, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.


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