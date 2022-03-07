Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelenlere özel tanıtım broşürü

07 Mart 2022 Pazartesi, 12:54

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Türkçe, Bulgarca ve Yunanca olmak üzere üç dilde hazırlanan ve Süleymanpaşa’da günübirlik olarak ziyaret edilebilecek yerler, alışveriş rotaları ve tanıtıcı diğer bilgilerin yer aldığı broşürler, Süleymanpaşa Belediyesi Gönül Elçileri tarafından Kapıkule ve İpsala sınır kapısından ülkemize giriş yapan turistlere dağıtılıyor.

TURİSTLER YOĞUN İLGİ GÖSTERMEYE BAŞLADI

Süleymanpaşa Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Süleymanpaşa Kent Konseyi işbirliği ile gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleri sayesinde özellikle Perşembe ve Pazar günleri ülkemize akın eden turistlerin Süleymanpaşa’ya yoğun ilgi göstermeye başladığı belirtildi.

Çalışmalar kapsamında, Süleymanpaşa Kent Konseyi Başkanı Beste Emre Güngör ve Süleymanpaşa Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Salih Nurettin Çevik, İpsala Gümrük Müdürü Osman Demirkol’u ziyaret ederek yürütülen tanıtım faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulundular.