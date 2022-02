Bulgarlar, Ulus Pazarı'na akın ettiler

“HER FIRSATTA HEMEN EDİRNE’YE GELİYORUM”

Bulgaristan’dan alışverişe gelen Ahmet Emilow, “Edirne’den çok memnunuz. Geçen hafta da gelmiştik. Bu hafta yine ihtiyaçlarımızı alacağız. 2 sene öncesinde gene buradaydık. Her fırsatta hemen Edirne’ye geliyorum. Yeme, içme, tekstil, ev eşyası gibi her türlü ihtiyacımızı İstanbul'dan değil, Edirne’den alıyoruz. Her şeyimizi alıyoruz” dedi.

Bulgaristan’dan alışverişe gelen İvelino Merdanow, hem alışveriş yaptıklarını hem de yemek yediklerini belirterek çok memnun olduklarını söyledi.