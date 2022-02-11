Bulgarlar, Ulus Pazarı'na akın ettiler
Edirne’de her hafta cuma günü kurulan ve son zamanlarda Türk Lirası'nın yabancı para birimleri karşısında değer kaybetmesi nedeniyle Bulgaristan’dan gelen turistlerin ilgi odağı haline gelen Ulus Pazarı’nda bu hafta adım atacak yer kalmadı. Sabah 05.00’ten itibaren pazarın yolunu tutan Bulgar vatandaşlar, otoparkı da doldurdu.
“OTOPARKIMIZ DOLDU DIŞARDA DAHİ DOLDU YER KALMADI”
Ulus Pazarı otopark görevlisi Adem Şahin, “Sabahtan 5 buçuk 6 gibi otoparkımız doldu. Yoğun bir şekilde gelmeye devam ediyorlar. Otoparkımız doldu dışarda dahi doldu yer kalmadı. Otopark dolu olduğu için dışarıda karşı taraflarda yer bulmaya çalışıyorlar onlara yardımcı oluyoruz” dedi.
“BULGARLAR SABAH 5’İNDEN İTİBAREN PAZARI DOLDURDU”
Tekirdağ’dan gelen pazar Esnafı Ali Kotan, “Sabahın 5’inden itibaren Bulgaristan’dan gelen vatandaşlar pazarımızı doldurdu. Geçen haftaya göre bu hafta daha yoğun. Böyle giderse Edirne esnafı da Pazar esnafı da maddi olarak kazanç elde edecektir. Bulgaristan’dan gelen turistler esnafa da can suyu oldu diyebiliriz” dedi.
“HER FIRSATTA HEMEN EDİRNE’YE GELİYORUM”
Bulgaristan’dan alışverişe gelen Ahmet Emilow, “Edirne’den çok memnunuz. Geçen hafta da gelmiştik. Bu hafta yine ihtiyaçlarımızı alacağız. 2 sene öncesinde gene buradaydık. Her fırsatta hemen Edirne’ye geliyorum. Yeme, içme, tekstil, ev eşyası gibi her türlü ihtiyacımızı İstanbul'dan değil, Edirne’den alıyoruz. Her şeyimizi alıyoruz” dedi.
Bulgaristan’dan alışverişe gelen İvelino Merdanow, hem alışveriş yaptıklarını hem de yemek yediklerini belirterek çok memnun olduklarını söyledi.
“MAZOTU DOLDURUP GİDİYORUZ”
Pazarda fiyatların çok ucuz olduğunu belirten Bulgar vatandaşlardan Mehmet Ali Rasim, “Ayda bir defa geliyoruz pazara her şeyimizi buradan alıyoruz. Giysi alırız, çocuklara takım alırız, mazotu da buradan dolduruyoruz. Her şey güzel” dedi.
Bulgaristan’dan gelen Ayşe Rasim, “Birçok ihtiyacımızı Edirne’den karşılıyoruz. Bebek ürünleri, kendimize giyecek olsun her şey aldık. Her şeyi burada bulabiliyoruz. Seviyoruz” dedi.
Ulus Pazarı Esnafı Selami Şahin, “Hava da güzel olduğu için Bulgarlar pazarımıza akın ettiler. Bulgar vatandaşlarımız otoparkı da doldurdu. Yer kalmadı. Çok memnunlar. Birkaç hafta gelmediler test zorunluluğu olduğu için. Ama şimdi yeniden akın etmeye başladılar. Alışveriş yapıp güle oynaya gidiyorlar” dedi.
Bu hafta pazarda hem Bulgar hem de Yunan hareketliliği yaşandığını söyleyen Pazar Esnafı Yusuf Kul, Bulgaristan’dan gelen vatandaşların yanı sıra bu hafta pazarda Yunanistan’dan gelen müşterilerinin de olduğunu aktardı.
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