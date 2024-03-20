Yunanistan’a ait F-16 Ege’ye düştü!
Yunan Hava Kuvvetleri’ne ait F-16 savaş uçağı Ege Denizi’nde düştü, pilot paraşütle atlayarak kurtuldu.
Yunan Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, eğitim uçuşuna katılan bir F-16 (Block 52+) savaş uçağının yerel saatle 13.29’da Ege Denizi’nin kuzeyindeki Arsura (Psathura) Adası açıklarında düştüğü bildirildi.
Pilotun fırlatma sistemini kullanarak paraşütle atlayıp kurtulduğu aktarıldı.
Helikopterle yeri tespit edilen pilotun hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'un kritik 5 ilçesinde son durum
- Olympiakos'tan Fenerbahçe kararı!
- ‘Arkamdan sattın ihanet ettin’
- Koridorda saldırı Koç’tan talimat
- Öz çiftinin şirketine atanan kayyum intihar etti
- Ersen Martin hayatını kaybetti
- Bayram tatilinin kaç gün olacağı belli oldu!
- TFF'den olaylı maç sonrası sürpriz karar
- Sürpriz beklentisi!
- Hatay'da bir partinin adayının çekileceği açıklandı