Yunanistan’a ait F-16 Ege’ye düştü!

Yunan Hava Kuvvetleri’ne ait F-16 savaş uçağı Ege Denizi’nde düştü, pilot paraşütle atlayarak kurtuldu.

İHA
Yayınlanma: 20.03.2024 - 17:10
Yunanistan’a ait F-16 Ege’ye düştü!
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Yunan Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, eğitim uçuşuna katılan bir F-16 (Block 52+) savaş uçağının yerel saatle 13.29’da Ege Denizi’nin kuzeyindeki Arsura (Psathura) Adası açıklarında düştüğü bildirildi. 

Pilotun fırlatma sistemini kullanarak paraşütle atlayıp kurtulduğu aktarıldı. 

Helikopterle yeri tespit edilen pilotun hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.


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