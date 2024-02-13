SDG'den F-16 iddiası: 'ABD güvence verdi'

Yayınlanma: 13.02.2024 - 15:44

Güncelleme: 13.02.2024 - 15:44

Türkiye tarafından başına ödül konulan, İçişleri Bakanlığı'nın 'aranan teröristler' listesinde bulunan ve İnterpol kırmızı bülteniyle hakkında arama kararı çıkarılan SDG Komutanı Mazlum Abdi, ABD'nin kendilerine Türkiye'ye satılan F-16 savaş uçaklarının SDG'ye karşı kullanılmayacağının garantisini verdiğini iddia etti.

Arap basınından Şarku'l Avsat'ın aktardığına göre Zoom üzerinden basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Abdi, "ABD'nin kendilerine ne şimdi ne de yakın gelecekte Suriye'den çekilmeyeceklerine dair güvence verdiğini" söyledi.

ABD basınında Biden yönetiminin Suriye'den çekilmeyi gündemine aldığına dair haberler yer alırken, Abdi ABD'nin kendilerine böyle bir durum olmadığına dair güvence verdiğini ifade etti.

Abdi ayrıca son zamanlarda Türkiye'nin yanı sıra İran destekli milisler ve Suriye ordusu tarafından da kendilerinin hedef alındığını belirtti.

ABD'nin, omurgasını Türkiye'nin terör örgütü olarak sınıflandırdığı YPG'nin oluşturduğu SDG ile kuzey Suriye'deki işbirliği, uzun süredir Ankara-Washington hattında öne çıkan başlıklardan biri. Türkiye bu ilişkinin sonlandırılmasını isterken bu talep henüz karşılık görmedi.