Yunanistan'a kaçacaklardı: 'Daltonlar' suç örgütü üyesi 2 kişi yakalandı

Yayınlanma: 26.02.2025 - 15:54

Güncelleme: 26.02.2025 - 15:55

İpsala Jandarma Komutanlığı asayiş timleri tarafından Yeni Karpuzlu beldesinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik sürdürülen devriyede, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 3 kişi yakalandı.

Şüphelilerin yapılan kontrollerinde S.U. ve B.Y.'nin 'Daltonlar' suç örgütü üyesi olduğu ve 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçlarından arandığı belirlendi.

V.Y.'nin ise 22 Ocak 2025'te İstanbul Bahçelievler'de motosikletli 2 kişiye yönelik silahlı saldırı ile 'Kasten öldürme' olayının firarisi olduğu tespit edildi.

3 TUTUKLAMA

Jandarmadaki işlemlerinin ardından İpsala'da adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.