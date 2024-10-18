Barış Boyun ve Daltonlar çetelerinin yönetici ve üyesi 99 kişi tutuklandı: Örgütün 'Hanım Ağası' da tutuklandı

Yayınlanma: 18.10.2024 - 12:28

Güncelleme: 18.10.2024 - 15:49

İstanbul ve Kocaeli'nde Barış Boyun ve Daltonlar suç örgütlerine yönelik 14 Ekim'de düzenlenen operasyonda 157 şüpheli gözaltına alınmıştı. "Kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "yağma", "yağma amaçlı tehdit", "silah ticareti", "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "tehdit" ve "mala zarar verme" gibi birçok suç kaydı bulunan şüphelilerden 114'ü, Emniyet işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Aralarında Barış Boyun'un eşi Ece Boyun'un da olduğu 99 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklamaya sevk edilen şüpheliler hakkındaki savcılık yazısında örgüt yönetici ve üyelerinin karıştıkları suç eylemleri anlatıldı. Sevk yazısında örgütlerin suçtan elde ettikleri gelirlerle örgüt yönetici ve üyelerine her türlü imkanın sağlandığı, eylemlerden sonra kaçak olan veya cezaevinde olan örgüt üyelerinin tüm ihtiyaçlarının da karşılandığı anlatıldı.

"ÖRGÜTÜN FİNANS AYAĞI ÖZAVŞAR"

Sevk yazısında şüpheli Murat Özavşar'ın Daltonlar suç örgütünün yöneticisi olduğu, örgütün finans kanadında yer aldığı, örgütün eylem ve faaliyetlerinden elde edilen haksız geliri şirketi ve borsa üzerinden akladığı, yüksek hacimli ticaret yaptığı, bu nedenle de çok fazla göz önünde bulunmayarak örgütü ayakta tutan en önemli unsurlardan olan örgütün finansmanını sağladığı öne sürüldü.

"ANLAŞMAZLIK İKİ GRUBU BÖLDÜ"

Daltonlar grubunun başındaki Beratcan Gökdemir'in 2024 yılı Mart ayından sonra bilinemeyen bir sebeple Barış Boyun ile örgüt içerisinde anlaşmazlığa düştüğünün anlatıldığı sevk yazısında Daltonlar'ın, Boyun suç örgütünden ayrılarak 'Daltonlar suç örgütü'ne dönüştüğü, örgüte karşı olan şahısları yakalayarak kendilerini övecek şekilde sosyal medya paylaşımı yaptırıldığı, aksi taktirde cinsel istismara maruz bırakıldıkları ve darp edildikleri görüntülerin sosyal medya hesaplarından paylaşıldığı da anlatıldı.

"EVDE ÇOCUĞU OLDUĞU HALDE..."

Sevk yazısında bu örgütlerin Orta Amerika ülkelerinden temin edilen uyuşturucu maddeleri Avrupa ülkeleri ve Türkiye'ye illegal yollarla sokarak uyuşturucu pazarı yarattıkları, bu pazarın Bahadır Akdağ ve Tolga Gültepe tarafından yönetildiği, Tolga Gültepe’nin evinde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu ve çocuğu olmasına rağmen bu ticareti yaptığı belirtildi.

"LİDER EŞİ OLMANIN ÖTESİNDE HAREKET EDİYOR"

Sevk yazısında, Barış Boyun’un eşi olan şüpheli Ece Boyun’un, her ne kadar lider eşi konumunda olsa da üstlendiği rol ve eylemlerdeki pozisyonu itibariyle bir eş olmanın ötesinde suç örgütünün üyesi gibi hareket ettiği, örgüt üyeleriyle arkadaşlık ilişkisi dışında vermiş olduğu talimatlar ve liderinin eşi vasfını da kullanarak örgütte sözü geçen ve dinlenen bir konumda yer aldığı değerlendirmesi yapıldı.

TRAFİKTE TARTIŞTIĞI KİŞİNİN İŞ YERİNE MOLOTOFLU SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

Savcılık, Ece Boyun'un 21 Mayıs 2024'te trafik tartışması yaşadığı Yasin K. isimli kişiyi, "Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben Barış Boyun'un eşiyim. Buraya 100 tane adam yığarım. Hepinizi öldürürüm" şeklinde tehdit ettiği, bu olayın hemen ardından karşı tarafın işyerine molotoflu saldırı eylemi düzenlendiği ve işyerinin yandığı belirtildi.

"FİRARİ EŞİNİ SIK SIK ZİYARET ETTİ"

Şüpheli Ece Boyun'un mafyatik dilde 'Hanım Ağa' rolünü üstlendiği ve örgüt içinde de cezalandırma uygulamalarına gittiğinin anlatıldığı sevk yazısında, eşinin Türkiye'den Gürcistan'a kaçtıktan sonra Ece Boyun'un da yanına farklı örgüt üyelerini alarak ziyaretine gittiği tespit edildiği, Barış Boyun'un İtalya'ya geçmesinin ardından Ece Boyun'un sık sık İtalya'ya gittiği kaydedildi.

VİLLAYA EL BOLBALI SALDIRI

Sevk yazısında yaşı 18'den küçük iki çete üyesinin 'Atızlar' olarak bilinen suç örgütüne ait villaya el bombasıyla saldırı gerçekleştirdikleri, başka iki küçük yaştaki örgüt üyesinin ise Yenibosna'da yine Atızlar'a ait bir kahvehaneye silahlı saldırı gerçekleştirdikleri anlatıldı.