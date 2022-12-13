Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı.
İpsala ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgede dün Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan FETÖ şüphelileri H.D, A.Ş, C.N. ve T.S'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne sevk edilen terör örgütü mensupları, savcılıktaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
TUTUKLANDILAR
Hakimlikçe yeniden sorgulanan 4 örgüt mensubunun tutuklanması kararlaştırıldı.
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