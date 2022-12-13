Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı.

AA
13 Aralık 2022 Salı, 10:59
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı
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İpsala ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgede dün Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan FETÖ şüphelileri H.D, A.Ş, C.N. ve T.S'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne sevk edilen terör örgütü mensupları, savcılıktaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

TUTUKLANDILAR

Hakimlikçe yeniden sorgulanan 4 örgüt mensubunun tutuklanması kararlaştırıldı.


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