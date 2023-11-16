Yunanistan'a kaçarken yakalandılar... 2 FETÖ üyesi hakkında tutuklama kararı!
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi tutuklandı.
Güvenlik güçlerince üç gün önce Edirne'nin Enez ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde yurtdışına kaçmak isterlerken gözaltına alınan Z.T. ve M.T.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 2 zanlının, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandığı aktarıldı.
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