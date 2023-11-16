Yunanistan'a kaçarken yakalandılar... 2 FETÖ üyesi hakkında tutuklama kararı!

Yayınlanma: 16.11.2023 - 10:57

Güncelleme: 16.11.2023 - 10:57

Güvenlik güçlerince üç gün önce Edirne'nin Enez ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde yurtdışına kaçmak isterlerken gözaltına alınan Z.T. ve M.T.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 2 zanlının, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandığı aktarıldı.