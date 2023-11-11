7 yıldır aranıyordu… FETÖ'den aranan firari eski emniyet müdürü yakalandı

FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 7 yıldır firari olan eski emniyet müdürü H.T., Ankara'da yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 11.11.2023 - 22:00
7 yıldır aranıyordu… FETÖ'den aranan firari eski emniyet müdürü yakalandı
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY üyeliği suçlamasıyla 7 yıldır aranan eski emniyet müdürü H.T.’nin saklandığı yere ilişkin bilgiye ulaştı. 

Ekipler, yapılan çalışma sonucunda; şüphelinin Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi'nde gizlendiği düşünülen adrese yakın bir yerde saat 18.00 sıralarında görülmesinin ardından harekete geçti. 

FETÖ firarisi H.T., polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. H.T.’nin 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi.


FETÖ/PDY firari Eski emniyet müdürü

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