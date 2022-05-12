Yunanistan’a kaçma hazırlığındaki FETÖ şüphelileri yakalandı
Edirne’nin Keşan ilçesinden Yunanistan’a kaçmaya çalışan dört FETÖ şüphelisi ile onlara organizatörlük yapan zanlı, sınırı geçme hazırlığındayken yakalandı.
Keşan Emniyet Müdürlüğü TEM Büro Amirliği ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışma yürüterek operasyon düzenledi. Yunanistan sınırına gitmek üzere yola çıktığı tespit edilen şüpheli araç Malkara ve Keşan ilçeleri arasında kara yolunda durduruldu.
Araçta yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçma hazırlığı yaptığı belirlenen şüpheliler gözaltına alındı. İlk sorguları TEM Büro Amirliği görevlileri tarafından yapılan şahıslar, işlemlerinin tamamlanması ardından adli makamlara teslim edildi.
Mahkeme karşısına çıkarılan organizatör H.G. “göçmen kaçakçılığı”, eski öğretmen Y.A “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Eski hakim G.P.C. ise “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan eski hakim adayı A.E.U. ve eski öğretmen A.T.'nin Edirne Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
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