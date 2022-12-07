Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Gaziantep'te, 12,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari FETÖ/PDY hükümlüsü polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

DHA
07 Aralık 2022 Çarşamba, 09:29
Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Abone Ol google-news

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan yargılandığı davada 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan firari M.A.'nın kentte bulunduğunu belirledi.

CEZAEVİNE KONULDU

M.A. düzenlenen operasyonla gizlendiği adreste yakalandı. M.A., Emniyet'teki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.


gaziantep FETÖ/PDY fetö

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler