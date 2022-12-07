Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Gaziantep'te, 12,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari FETÖ/PDY hükümlüsü polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan yargılandığı davada 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan firari M.A.'nın kentte bulunduğunu belirledi.
CEZAEVİNE KONULDU
M.A. düzenlenen operasyonla gizlendiği adreste yakalandı. M.A., Emniyet'teki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Video Haberler
- 738 yıllık mermer sanduka, Nasreddin Hoca’ya ait çıktı
- Denizli'de sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
- 'Gelecekte her 4 pilottan 1'i kadın olacak'
- Doğalgazda yüzde 32 enerji tasarrufu sağlıyor
- Para ve altın olan cüzdanı sahibine teslim ettiler
- 80'lik nine ve dede Butko Zeytini'ni dalından topluyor
- Ordu kivisinden 70 milyon TL gelir
En Çok Okunan Haberler
-
- Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırı
- Bakanlık asgari ücret anketini açıkladı
- Okulda grip salgını alarmı: Eğitime 5 gün ara verildi
- Fotoğraflar ve ses kaydı ortaya çıktı
- Asgari ücret için masaya oturacağı rakamı açıkladı
- 'Elleri dert görmesin' dedi, örnek gösterdi
- Almanya'da 'darbe' yapmak isteyen gruba operasyon
- 15 bin 551 taksi şoförüne ceza
- İYİ Parti'den yumruklu saldırı sonrası karar
- Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın 10 puan önünde