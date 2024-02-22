Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandılar: 8 gözaltı!

Edirne'de yurt dışına kaçma teşebbüsünde bulunan terör örgütleri FETÖ ve MKP üyesi 8 kişi yakalandı.

AA
Yayınlanma: 22.02.2024 - 14:30
Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandılar: 8 gözaltı!
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Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Yürütülen faaliyetler kapsamında son bir haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 8 terör örgütü mensubu sınırda gözaltına alındı.

Zanlılardan 7'sinin FETÖ, birinin terör örgütü MKP üyesi olduğu belirlendi.


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