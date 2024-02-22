Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandılar: 8 gözaltı!

Yayınlanma: 22.02.2024 - 14:30

Güncelleme: 22.02.2024 - 14:30

Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Yürütülen faaliyetler kapsamında son bir haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 8 terör örgütü mensubu sınırda gözaltına alındı.

Zanlılardan 7'sinin FETÖ, birinin terör örgütü MKP üyesi olduğu belirlendi.