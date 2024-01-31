Terör örgüt adına bilgi toplayıp, keşif yapmışlar... Yakalandılar!

Kritik yerler ve güvenlik güçlerinin bulunduğu noktalarla ilgili bilgi toplayıp, fotoğrafladıkları, keşif ve gözetleme yapıp, koordinatları aldıkları tespit edilen terör örgütü PKK/KCK’nin Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde faaliyet gösteren 6 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 31.01.2024 - 14:18
Abone Ol google-news

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren şüphelilerin tespiti için çalışma başlattı.

Bu kapsamda Suriye uyruklu Nuri El A., Mecit EL A., Hammadi EL C., Yasir Halid E.A., İbrahim EL C., Eyhem El A.'nın, Balıkesir'deki kritik yerler ve güvenlik güçlerinin bulunduğu noktalarla ilgili bilgi toplayıp, fotoğrafladıkları ayrıca keşif, gözetleme yaparak koordinatları aldıkları tespit edildi.

Çalışmada ayrıca şüphelilerin elde ettikleri verileri PKK/KCK silahlı terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG'nin sözde istihbarat birimlerine iletildiği anlaşıldı. Bir kağıt geri dönüşüm fabrikasında çalıştıkları tespit edilen şüpheliler, iş yerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Öte yandan aynı iş yerinde bulunan ve kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen 9 Suriye uyruklu kişi de İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.


Balıkesir haberleri Emniyet haberleri gözaltı haberleri Operasyon haberleri PKK/KCK haberleri PYD haberleri Terör örgütü haberleri

İlgili Haberler

Yargıtay’ın terör örgütü olarak kabul ettiği Hizbuttahrir, polis koruması altında yürüdü: Başkentte hilafet çağrısı

Yargıtay’ın terör örgütü olarak kabul ettiği Hizbuttahrir, polis koruması altında yürüdü: Başkentte hilafet çağrısı
MSB duyurdu: Hudutlarda 5'i terör örgütü mensubu 14 kişi yakalandı

MSB duyurdu: Hudutlarda 5'i terör örgütü mensubu 14 kişi yakalandı
Terör örgütü PKK/YPG'den, ABD merkezli firma ile 'lobi' sözleşmesi

Terör örgütü PKK/YPG'den, ABD merkezli firma ile 'lobi' sözleşmesi

En Çok Okunan Haberler